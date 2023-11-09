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    Повторная виктория «Филадельфии»?

    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, МЛС, 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион»
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    «Филадельфия Юнион»
    «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своем поле с «Филадельфией Юнионом» в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата США. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 03:00 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 09 Ноября 2023 года

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Эта команда в первом матче уступила «Филадельфии» со счетом 1:3. Так что теперь ей ничего не остается, кроме как побеждать.

    При этом «Нью-Инглэнд Революшн» не блещет стабильностью результатов. Да и вообще, матчи с «Филадельфией» команда проводит традиционно неудачно: в 5 последних матчах добыта всего одна победа.

    Ко всему прочему, «Нью-Инглэнд Революшн» многовато пропускает. В 34 матчах регулярного чемпионата оборона дала сбой 46 раз.

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    А регулярный чемпионат команда завершила на 5 месте в Восточной конференции. Причем от 3 места отставание составило всего 2 очка.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться найти свой шанс у ворот соперника. Плюс ко всему, «Нью-Инглэнд Революшн» неплохо выглядит в атаке.

    «Филадельфия Юнион»

    Эта команда оккупировала высокое 4 место в таблице. Да и вообще, «Филадельфия Юнион» явно метит в четвертьфинал плей-офф МЛС.

    Команда отличается достаточно надежными тылами. В 34 матчах Восточной конференции пропущен 41 мяч.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Филадельфия Юнион» со счетом 3:1 одолела «Нью-Инглэнд Революшн».

    Продуктивный сезон выдает хавбек Даниэль Газдаг. Венгр настрелял 15 мячей в 33 матчах сезона, присовокупив к ним еще 10 голевых передач.

    Наверняка «Филадельфия Юнион» постарается сыграть на своих козырях. Гости надежно обороняются, к тому же способны преуспеть в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нью-Инглэнд Революшн» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Филадельфии Юнион» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.76.

    «Филадельфия Юнион» по игре выглядит монолитнее соперника, к тому же традиционно успешно ему противостоит.

    Наш прогноз — Победа «Филадельфии Юнион». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.57.

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    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Повторная виктория «Филадельфии»?
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