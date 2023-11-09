«Нью-Инглэнд Революшн»
Эта команда в первом матче уступила «Филадельфии» со счетом 1:3. Так что теперь ей ничего не остается, кроме как побеждать.
При этом «Нью-Инглэнд Революшн» не блещет стабильностью результатов. Да и вообще, матчи с «Филадельфией» команда проводит традиционно неудачно: в 5 последних матчах добыта всего одна победа.
Ко всему прочему, «Нью-Инглэнд Революшн» многовато пропускает. В 34 матчах регулярного чемпионата оборона дала сбой 46 раз.
А регулярный чемпионат команда завершила на 5 месте в Восточной конференции. Причем от 3 места отставание составило всего 2 очка.
И уж наверняка хозяева будут стремиться найти свой шанс у ворот соперника. Плюс ко всему, «Нью-Инглэнд Революшн» неплохо выглядит в атаке.
«Филадельфия Юнион»
Эта команда оккупировала высокое 4 место в таблице. Да и вообще, «Филадельфия Юнион» явно метит в четвертьфинал плей-офф МЛС.
Команда отличается достаточно надежными тылами. В 34 матчах Восточной конференции пропущен 41 мяч.
Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Филадельфия Юнион» со счетом 3:1 одолела «Нью-Инглэнд Революшн».
Продуктивный сезон выдает хавбек Даниэль Газдаг. Венгр настрелял 15 мячей в 33 матчах сезона, присовокупив к ним еще 10 голевых передач.
Наверняка «Филадельфия Юнион» постарается сыграть на своих козырях. Гости надежно обороняются, к тому же способны преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нью-Инглэнд Революшн» предлагают — 2.29.
На викторию «Филадельфии Юнион» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.76.
«Филадельфия Юнион» по игре выглядит монолитнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Филадельфии Юнион». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.57.