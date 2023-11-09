В четверг, 9 ноября турецкий «Бешикташ» на своём поле примет норвежский «Будё-Глимт». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Бешикташ» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» замыкает группу D в Лиге конференций. В трех матчах турецкий клуб набрал всего одно очко, сыграв вничью с бельгийским «Брюгге» (1:1). Благодаря голу Дженка Тосуна на 88-й минуте команда спаслась от поражения.

Потом последовали два поражения в играх с «Лугано» (2:3) и «Будё-Глимтом» (1:3). Во втором туре «Бешикташ» не только упустил победу над «Лугано», но и проиграл швейцарской команде. Даже дубль камерунского форварда Венсана Абубакара не смог помочь турецкому.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Турции команда занимает 5 место, набрав 19 очков. В 11 туре Суперлиги «Бешикташ» проиграл команде «Антальяспор» (2:3).

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» выдает победную серию из пяти матчей, включая игры чемпионата Норвегии и Лиги конференций. В третьем туре норвежцы переиграли турецкий «Бешикташ» (3:1).

В составе победителей голами отметились Альберт Грёнбэк, Фарис Мумбанья и Ульрик Салтнес.

Групповую стадию Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» начал с ничьи в матче против «Лугано» (0:0). Затем последовало фиаско в матче против «Брюгге» (0:1).

На данный момент у норвежского коллектива 4 очка. «Буде-Глимт» занимает второе место в группе D.

В норвежской Элитсерии «Будё-Глимт» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Команда на 9 пунктов опережает своего главного конкурента в битве за золото — клуб «Бранн».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предподчтение принимающей стороне. На победу «Бешикташа» можно поставить за 2.10, ничью оценивают в 3.72, а на победу «Будё-Глимта» — в 3.19.

Прогноз: Ожидается матч с непредсказуемым результатом. «Бешикташ» жаждет реванша, «Будё-Глимт» в свою очередь может еще раз нанести поражение турецкому клубу и обеспечить себе евровесну. Можно подстраховаться и сыграть на форе норвежской команды.

Ставка: Фора «Будё-Глимта» (0) с коэффициентом 2.31.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.29.