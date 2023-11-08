В ответном матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Атланта» примет «Коламбус Крю». Старт встречи 8 ноября в 03:00 мск. Результатом первого матча 2:0 в пользу «Коламбуса». «Атланта» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

Серия без побед в МЛС для хозяев затянулась и теперь составляет уже 4 поединка — по 2 результата на ничью и поражение.

«Атланта» завершила регулярный сезон серией ничьих. Она расписала мировые с «Коламбусом» (1:1) и «Цинциннати» (2:2). В итоге команда финишировала на 6-м месте.

Спасением в этом случае для «Атланты» может стать домашнее поле, на котором она играет неплохо и выиграла 3 из 5 поединков.

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Тем не менее «горожанам» нужно что-то делать с обороной, если они хотят пройти дальше. Им не удалось отыграть на ноль в 9 играх подряд.

«Коламбус Крю»

Победа в прошлом матче для гостей стала второй подряд и третьей в четырех последних поединках МЛС в целом.

Помимо победы над «Атлантой» «Коламбус» добился победы в матче с «Монреалем», выиграв 2:1. Это был завершающий матч регулярного сезона.

В итоге «Крю» набрали 57 очков и финишировали на 3-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Интересно, что «Коламбус» стал самой результативной командой Востока в регулярном чемпионате. На его счету 67 голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры дат командам почти равные шансы — 2.25 на победу «Атланты» и 2.90 на победу «Коламбуса».

В минувшем матче домашнем «Атланта» на своем поле забила «Коламбусу». Но не будем забывать, что она регулярно пропускает. Так что будет размен голами.

При этом «Коламбус» не должен проиграть. Вряд ли «бригада» хочет вот так просто списать свою 7-матчевую беспроигрышную серию. Ставка на то, что «Коламбус» не проиграет и обе команды забьют за 2.09.