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    «Порту» не оставит шансов «Антверпену»?

    «Порту» — «Антверпен». Прогноз и ставка (к. 2.85) на футбол, Лига чемпионов, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Антверпен»
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    «Порту»
    7 ноября в 23:00 мск стартует матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Порту» примет «Антверпен». «Порту» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 07 Ноября 2023 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:00 Антверпен Антверпен
  • Антверпен
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    «Порту»

    Команда продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. После 3-х туров группового этапа «Порту» занимает 2-е место с 6-ю очками в активе. Команда наступает на пятки «Барселоне», отставая на 3 балла, но и «Шахтер» недалеко, который отстает от «Порту» также на 3 очка.

    В последних 5-и матчах команда проиграла только «Эшторилу» в рамках чемпионата Португалии, а во всех остальных матчах победила. За этот период «Порту» забил 9 голов при 2-х пропущенных.

    Коэффициенты матча Порту — Антверпен

    1X2Новым игрокам
  • 1.375.109.00Бонус$9500
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    У португальской команды есть форвард, который может принести победу. Эванилсон забил 3 гола за 3 матча группового этапа Лиги чемпионов, занимая 5-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предстоящем матче «Порту» встретится с «Антверпеном», который имеет шансы добраться до плей-офф Лиги Европы. Бельгийцы будут предельно мотивированы, но шансов победить у «Порту» куда больше. Несмотря на это, португальцы проиграли свой единственный домашний матч на групповом этапе.

    «Антверпен»

    Команда проводит не лучший сезон. «Антверпен» занимает лишь 6-е место в таблице чемпионата Бельгии и располагается на последней 4-й позиции в группе Лиги чемпионов, набрав всего один балл.

    В 3-м туре группового этапа «Антверпен» уже встречался с «Порту». В том матче бельгийская команда крупно уступила со счетом 1:4, хотя выиграла 1-й тайм 1:0.

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    • В целом, «Антверпен» довольно много пропускает. За 3 поединка в Лиге чемпионов команда пропустила 12 голов, и в чемпионате Бельгии столько же. Проблемы в обороне прослеживаются и в последних матчах.

    За последние 5 встреч «Антверпен» проиграл 3 раза и дважды победил. За этот период команда пропустила 12 голов при 11-и забитых. В последнем туре «Антверпен» обыграл «Генк» (3:2), ведя 3:0 уже к 39-й минуте, но едва не потеряв преимущество.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1.37. Успех «Антверпена» оценивается в 9.00, ничья — в 5.10.

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    «Порту», безусловно, является фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Порту» с форой (-2) за 2.85.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.73.

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    «Порту» — «Антверпен»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. «Порту» не оставит шансов «Антверпену»?
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