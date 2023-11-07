«Порту»
Команда продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. После 3-х туров группового этапа «Порту» занимает 2-е место с 6-ю очками в активе. Команда наступает на пятки «Барселоне», отставая на 3 балла, но и «Шахтер» недалеко, который отстает от «Порту» также на 3 очка.
В последних 5-и матчах команда проиграла только «Эшторилу» в рамках чемпионата Португалии, а во всех остальных матчах победила. За этот период «Порту» забил 9 голов при 2-х пропущенных.
Коэффициенты матча Порту — Антверпен
У португальской команды есть форвард, который может принести победу. Эванилсон забил 3 гола за 3 матча группового этапа Лиги чемпионов, занимая 5-е место в списке лучших бомбардиров турнира.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В предстоящем матче «Порту» встретится с «Антверпеном», который имеет шансы добраться до плей-офф Лиги Европы. Бельгийцы будут предельно мотивированы, но шансов победить у «Порту» куда больше. Несмотря на это, португальцы проиграли свой единственный домашний матч на групповом этапе.
«Антверпен»
Команда проводит не лучший сезон. «Антверпен» занимает лишь 6-е место в таблице чемпионата Бельгии и располагается на последней 4-й позиции в группе Лиги чемпионов, набрав всего один балл.
В 3-м туре группового этапа «Антверпен» уже встречался с «Порту». В том матче бельгийская команда крупно уступила со счетом 1:4, хотя выиграла 1-й тайм 1:0.
В целом, «Антверпен» довольно много пропускает. За 3 поединка в Лиге чемпионов команда пропустила 12 голов, и в чемпионате Бельгии столько же. Проблемы в обороне прослеживаются и в последних матчах.
За последние 5 встреч «Антверпен» проиграл 3 раза и дважды победил. За этот период команда пропустила 12 голов при 11-и забитых. В последнем туре «Антверпен» обыграл «Генк» (3:2), ведя 3:0 уже к 39-й минуте, но едва не потеряв преимущество.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1.37. Успех «Антверпена» оценивается в 9.00, ничья — в 5.10.
«Порту», безусловно, является фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.
Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Порту» с форой (-2) за 2.85.
Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.73.