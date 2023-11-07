7 ноября в 23:00 мск стартует матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Порту» примет «Антверпен». «Порту» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Команда продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. После 3-х туров группового этапа «Порту» занимает 2-е место с 6-ю очками в активе. Команда наступает на пятки «Барселоне», отставая на 3 балла, но и «Шахтер» недалеко, который отстает от «Порту» также на 3 очка.

В последних 5-и матчах команда проиграла только «Эшторилу» в рамках чемпионата Португалии, а во всех остальных матчах победила. За этот период «Порту» забил 9 голов при 2-х пропущенных.

Коэффициенты матча Порту — Антверпен 1X2Новым игрокам 1.375.109.00Бонус$9500

У португальской команды есть форвард, который может принести победу. Эванилсон забил 3 гола за 3 матча группового этапа Лиги чемпионов, занимая 5-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В предстоящем матче «Порту» встретится с «Антверпеном», который имеет шансы добраться до плей-офф Лиги Европы. Бельгийцы будут предельно мотивированы, но шансов победить у «Порту» куда больше. Несмотря на это, португальцы проиграли свой единственный домашний матч на групповом этапе.

«Антверпен»

Команда проводит не лучший сезон. «Антверпен» занимает лишь 6-е место в таблице чемпионата Бельгии и располагается на последней 4-й позиции в группе Лиги чемпионов, набрав всего один балл.

В 3-м туре группового этапа «Антверпен» уже встречался с «Порту». В том матче бельгийская команда крупно уступила со счетом 1:4, хотя выиграла 1-й тайм 1:0.

В целом, «Антверпен» довольно много пропускает. За 3 поединка в Лиге чемпионов команда пропустила 12 голов, и в чемпионате Бельгии столько же. Проблемы в обороне прослеживаются и в последних матчах.

За последние 5 встреч «Антверпен» проиграл 3 раза и дважды победил. За этот период команда пропустила 12 голов при 11-и забитых. В последнем туре «Антверпен» обыграл «Генк» (3:2), ведя 3:0 уже к 39-й минуте, но едва не потеряв преимущество.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1.37. Успех «Антверпена» оценивается в 9.00, ничья — в 5.10.

«Порту», безусловно, является фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Порту» с форой (-2) за 2.85.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.73.