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    Сумеет ли «Бельграно» удержаться на вершине?

    «Бельграно» — «Тигре». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бельграно» — «Тигре»
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    «Тигре»
    «Бельграно» сыграет на своем поле с «Тигре» в рамках 12-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 03:00 мск. «Бельграно» — «Тигре»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бельграно»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Бельграно» находится на 1 месте в Кубке Профессиональной лиги.

    Да и в плане результативности команда опережает конкурентов. В 11 матчах забито 15 мячей, что, впрочем, маловато, как для лидера.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бельграно» потерпел поражение от «Лануса» (0:2).

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    Матчи с «Тигре» для команды традиционно складываются не лучшим образом. В пяти последних поединках добыта одна виктория при двух поражениях.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели, к тому же есть мотивация удержаться на вершине.

    «Тигре»

    Эта команда в нынешнем сезоне не хватает с неба звезд. На текущий момент «Тигре» пребывает на последнем месте.

    Вот и с реализацией у команды имеются огромные сложности. Игроки «Тигре» в 11 матчах сумели отличиться всего 4 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела достаточно успешно. В родных стенах «Тигре» с минимальным счетом одолел «Годой Крус».

    Причем эта победа стала для команды лишь второй в турнире. А вот проигрывает «Тигре» больше половины матчей.

    Наверняка «Тигре» будет действовать вторым номером. Гости явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бельграно» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Тигре» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.04.

    «Бельграно» явно постарается удержаться на вершине, и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Бельграно». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.19.

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    «Бельграно» — «Тигре»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бельграно» удержаться на вершине?
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