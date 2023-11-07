«Бельграно» сыграет на своем поле с «Тигре» в рамках 12-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 03:00 мск. «Бельграно» — «Тигре»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бельграно»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Бельграно» находится на 1 месте в Кубке Профессиональной лиги.

Да и в плане результативности команда опережает конкурентов. В 11 матчах забито 15 мячей, что, впрочем, маловато, как для лидера.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бельграно» потерпел поражение от «Лануса» (0:2).

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Матчи с «Тигре» для команды традиционно складываются не лучшим образом. В пяти последних поединках добыта одна виктория при двух поражениях.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели, к тому же есть мотивация удержаться на вершине.

«Тигре»

Эта команда в нынешнем сезоне не хватает с неба звезд. На текущий момент «Тигре» пребывает на последнем месте.

Вот и с реализацией у команды имеются огромные сложности. Игроки «Тигре» в 11 матчах сумели отличиться всего 4 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела достаточно успешно. В родных стенах «Тигре» с минимальным счетом одолел «Годой Крус».

Причем эта победа стала для команды лишь второй в турнире. А вот проигрывает «Тигре» больше половины матчей.

Наверняка «Тигре» будет действовать вторым номером. Гости явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бельграно» предлагают — 2.37.

На викторию «Тигре» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.04.

«Бельграно» явно постарается удержаться на вершине , и наверняка будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Бельграно». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.19.