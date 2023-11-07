«Бельграно»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Бельграно» находится на 1 месте в Кубке Профессиональной лиги.
Да и в плане результативности команда опережает конкурентов. В 11 матчах забито 15 мячей, что, впрочем, маловато, как для лидера.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бельграно» потерпел поражение от «Лануса» (0:2).
Матчи с «Тигре» для команды традиционно складываются не лучшим образом. В пяти последних поединках добыта одна виктория при двух поражениях.
И уж точно хозяева будут активно атаковать. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели, к тому же есть мотивация удержаться на вершине.
«Тигре»
Эта команда в нынешнем сезоне не хватает с неба звезд. На текущий момент «Тигре» пребывает на последнем месте.
Вот и с реализацией у команды имеются огромные сложности. Игроки «Тигре» в 11 матчах сумели отличиться всего 4 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела достаточно успешно. В родных стенах «Тигре» с минимальным счетом одолел «Годой Крус».
Причем эта победа стала для команды лишь второй в турнире. А вот проигрывает «Тигре» больше половины матчей.
Наверняка «Тигре» будет действовать вторым номером. Гости явно рассчитывают на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бельграно» предлагают — 2.37.
На викторию «Тигре» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.04.
«Бельграно»
Наш прогноз — Победа «Бельграно». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.19.