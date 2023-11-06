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    «Барсы» загрызут ярославцев

    «Шинник» — «Алания». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Первая лига, 6 ноября 2023 года

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    «Алания»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Шинник»

    Эта команда нынешний сезон проводит в пределах своего потенциала. «Шинник» ни за что не борется, находясь на 10 месте.

    Правда, атака ярославцев явно не блещет результативностью. В 16 поединках игроки команды забили всего 19 раз.

    Коэффициенты матча Шинник — Алания

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    Свой предыдущий поединок ярославцы свели к ничьей. Дома «Шинник» расписал мировую со столичным «Торпедо» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «барсами» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках добыта лишь одна ничья при четырех поражениях.

    И уж точно хозяева будут действовать осторожно. Однако дать бой одному из лидеров ярославцам по силам.

    «Алания»

    Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Алания» пребывает на 3 месте таблицы.

    А вот с реализацией у команды складывается скромнее, чем обычно. Подопечные Олега Василенко забили всего 18 мячей в 16 матчах.

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    • Свой последний поединок команда вряд ли запишет в актив. В родных стенах «Алания» не сумела одолеть тульский «Арсенал» (1:1).

    Да и вообще, «барсы» явно метят в РПЛ напрямую. Так что нужно срочно побеждать, чего с владикавказцами не случалось с середины октября.

    Наверняка «Алания» будет действовать первым номером. К тому же оборона соперника частенько дает сбои.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.47, ничья оценена — в 3.36.

    «Барсам» нужно непременно прибавлять в плане реализации, к тому же у соперника проблемы с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.

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    «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. «Барсы» загрызут ярославцев
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