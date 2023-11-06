«Шинник» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Эта команда нынешний сезон проводит в пределах своего потенциала. «Шинник» ни за что не борется, находясь на 10 месте.

Правда, атака ярославцев явно не блещет результативностью. В 16 поединках игроки команды забили всего 19 раз.

Коэффициенты матча Шинник — Алания 1X2Новым игрокам 3.653.402.07Бонус$9500

Свой предыдущий поединок ярославцы свели к ничьей. Дома «Шинник» расписал мировую со столичным «Торпедо» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «барсами» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках добыта лишь одна ничья при четырех поражениях.

И уж точно хозяева будут действовать осторожно. Однако дать бой одному из лидеров ярославцам по силам.

«Алания»

Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Алания» пребывает на 3 месте таблицы.

А вот с реализацией у команды складывается скромнее, чем обычно. Подопечные Олега Василенко забили всего 18 мячей в 16 матчах.

Свой последний поединок команда вряд ли запишет в актив. В родных стенах «Алания» не сумела одолеть тульский «Арсенал» (1:1).

Да и вообще, «барсы» явно метят в РПЛ напрямую. Так что нужно срочно побеждать, чего с владикавказцами не случалось с середины октября.

Наверняка «Алания» будет действовать первым номером. К тому же оборона соперника частенько дает сбои.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.05.

На викторию «Шинника» дают — 3.47, ничья оценена — в 3.36.

«Барсам» нужно непременно прибавлять в плане реализации , к тому же у соперника проблемы с надежностью тылов.

Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.