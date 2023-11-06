«Шинник»
Эта команда нынешний сезон проводит в пределах своего потенциала. «Шинник» ни за что не борется, находясь на 10 месте.
Правда, атака ярославцев явно не блещет результативностью. В 16 поединках игроки команды забили всего 19 раз.
Коэффициенты матча Шинник — Алания
Свой предыдущий поединок ярославцы свели к ничьей. Дома «Шинник» расписал мировую со столичным «Торпедо» (1:1).
Матчи с «барсами» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках добыта лишь одна ничья при четырех поражениях.
И уж точно хозяева будут действовать осторожно. Однако дать бой одному из лидеров ярославцам по силам.
«Алания»
Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Алания» пребывает на 3 месте таблицы.
А вот с реализацией у команды складывается скромнее, чем обычно. Подопечные Олега Василенко забили всего 18 мячей в 16 матчах.
Свой последний поединок команда вряд ли запишет в актив. В родных стенах «Алания» не сумела одолеть тульский «Арсенал» (1:1).
Да и вообще, «барсы» явно метят в РПЛ напрямую. Так что нужно срочно побеждать, чего с владикавказцами не случалось с середины октября.
Наверняка «Алания» будет действовать первым номером. К тому же оборона соперника частенько дает сбои.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.05.
На викторию «Шинника» дают — 3.47, ничья оценена — в 3.36.
«Барсам»
Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.