В воскресенье, 5 ноября, в рамках 11-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на своем поле сыграет против «Гавра». Начало игры — в 17:00 по мск. «Тулуза» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирной таблицы Лиги 1, но смогла выиграть Кубок Франции, благодаря чему получила билет в Лигу Европы, где пока выступает неплохо на групповом этапе.

В текущем же первенстве страны «малыши» после десяти проведенных туров находятся на 12 строке в турнирке, имея на своем счету 11 баллов и опережают всего на два очка красную зону.

Коэффициенты матча Тулуза — Гавр 1X2Новым игрокам 2.153.403.60Бонус$9500

«Фиалки» в чемпионате смогли выиграть лишь две игры, пять встреч они еще свели вничью и потерпели три фиаско. К этой же игре они подходят с 3-матевой безвыигрышной серией.

Календарь и таблица Лиги 1

Сперва в этот период «Тулуза» расписала две мировые, после чего уступили на выезде 0:3 «Монпелье». На своей территории в этом розыгрыше Лиги 1 еще не проигрывала, выиграв раз при трех ничьих.

«Гавр»

«Гавр» прошлый сезон провел в Лиге 2 и стал там победителем, благодаря чему получил билет в элиту, где он после десяти туров идет 13, набрав 11 баллов.

Коллектив из Нормандии дважды выиграл, расписал пять мировых и потерпел три поражения. К этой же игре он подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой не забил ни одного гола.

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Сперва в этот период «темно-синие» поочередно уступили дома 0:2 «Лиллю» и 0:3 в гостях «Марселю», а затем поделили очки с «Лансом» на своем поле и с «Мецем» на выезде по 0:0.

Вне родных стен в этом чемпионате «Гавр» еще не побеждал. У него четыре мировых исхода и одно фиаско.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2021/22. И тогда в рамках Лиги 2 «Тулуза» на своем поле выиграла 4:0, а в Гавре была ничья 1:1. Отметим, что «фиалки» выиграли у нормандцев пять из шести последних встреч.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 2.18, победа «Гавра» — 3.60, ничья — 3.58.

Учитывая тот факт, что «Тулуза» удачно выступает против «Гавра», да и играет дома, ставим здесь на викторию хозяев поля.

И также еще не исключаем, что гости наконец-то прервут свою голевую засуху.