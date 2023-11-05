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    Прервет ли «Гавр» свою сухую серию?

    «Тулуза» — «Гавр». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Гавр»
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    «Тулуза»
    В воскресенье, 5 ноября, в рамках 11-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на своем поле сыграет против «Гавра». Начало игры — в 17:00 по мск. «Тулуза» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Ноября 2023 года
    Тулуза
  • Лига Европы. Группа E
    •  Тулуза 17:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
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    «Тулуза»

    «Тулуза» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирной таблицы Лиги 1, но смогла выиграть Кубок Франции, благодаря чему получила билет в Лигу Европы, где пока выступает неплохо на групповом этапе.

    В текущем же первенстве страны «малыши» после десяти проведенных туров находятся на 12 строке в турнирке, имея на своем счету 11 баллов и опережают всего на два очка красную зону.

    Коэффициенты матча Тулуза — Гавр

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    «Фиалки» в чемпионате смогли выиграть лишь две игры, пять встреч они еще свели вничью и потерпели три фиаско. К этой же игре они подходят с 3-матевой безвыигрышной серией.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Сперва в этот период «Тулуза» расписала две мировые, после чего уступили на выезде 0:3 «Монпелье». На своей территории в этом розыгрыше Лиги 1 еще не проигрывала, выиграв раз при трех ничьих.

    «Гавр»

    «Гавр» прошлый сезон провел в Лиге 2 и стал там победителем, благодаря чему получил билет в элиту, где он после десяти туров идет 13, набрав 11 баллов.

    Коллектив из Нормандии дважды выиграл, расписал пять мировых и потерпел три поражения. К этой же игре он подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой не забил ни одного гола.

    Все прогнозы на футбол

    Сперва в этот период «темно-синие» поочередно уступили дома 0:2 «Лиллю» и 0:3 в гостях «Марселю», а затем поделили очки с «Лансом» на своем поле и с «Мецем» на выезде по 0:0.

    Вне родных стен в этом чемпионате «Гавр» еще не побеждал. У него четыре мировых исхода и одно фиаско.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2021/22. И тогда в рамках Лиги 2 «Тулуза» на своем поле выиграла 4:0, а в Гавре была ничья 1:1. Отметим, что «фиалки» выиграли у нормандцев пять из шести последних встреч.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 2.18, победа «Гавра» — 3.60, ничья — 3.58.

    Учитывая тот факт, что «Тулуза» удачно выступает против «Гавра», да и играет дома, ставим здесь на викторию хозяев поля.

    И также еще не исключаем, что гости наконец-то прервут свою голевую засуху.

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    «Тулуза» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Гавр» свою сухую серию?
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