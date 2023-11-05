«Монако»
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.
На прошлой неделе «монегаски» прервали серию побед, проиграв на выезде «Лиллю» (0:2). На этот раз главной проблемой стала реализация моментов.
Коэффициенты матча Монако — Брест
Зато перед этим команда Ади Хюттера выиграла у «Марселя», «Реймса» и «Метца», забив в общей сложности восемь мячей.
Лучшим в составе «Монако» в игре с «Метцем» был Александр Головин, оформивший дубль. Позже болельщики признали россиянина лучшим игроком команды в октябре.
«Монако» выиграл четыре из пяти домашних матчей в текущем чемпионате Франции.
«Брест»
«Брест» тем временем находится на шестой строчке, набрав в десяти турах 15 очков.
В прошлом туре «Брест» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Пари Сен-Жермен» (2:3). Килиан Мбаппе забил решающий гол незадолго до финального свистка.
Команда Эрика Руа показала характер, сумев по ходу матча отыграться с 0:2. Поэтому третий пропущенный мяч в конце второго тайма стал большим разочарованием.
Также стоит отметить, что «Брест» не одержал ни одной победы в октябре. На этом отрезке у «пиратов» две ничьи и два поражения.
«Брест» пропустил лишь пять мячей в пяти гостевых матах Лиги 1.
Прогноз и ставка
На «Монако» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Бреста» — за 4.60.
В прошлом сезоне «Монако» дважды выиграл у «Бреста», но оба матча получились очень сложными. И предстоящий, скорее всего, не станет исключением.
Ставка — победа «Монако» + обе команды забьют за 3.14.
На гол Александра Головина в этом матче можно поставить за 3.40.