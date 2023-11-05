«Монако» сыграет на своем поле против «Бреста» в 11-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 19:05 мск. «Монако» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

На прошлой неделе «монегаски» прервали серию побед, проиграв на выезде «Лиллю» (0:2). На этот раз главной проблемой стала реализация моментов.

Коэффициенты матча Монако — Брест 1X2Новым игрокам 1.754.154.50Бонус$9500

Зато перед этим команда Ади Хюттера выиграла у «Марселя», «Реймса» и «Метца», забив в общей сложности восемь мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

Лучшим в составе «Монако» в игре с «Метцем» был Александр Головин, оформивший дубль. Позже болельщики признали россиянина лучшим игроком команды в октябре.

«Монако» выиграл четыре из пяти домашних матчей в текущем чемпионате Франции.

«Брест»

«Брест» тем временем находится на шестой строчке, набрав в десяти турах 15 очков.

В прошлом туре «Брест» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Пари Сен-Жермен» (2:3). Килиан Мбаппе забил решающий гол незадолго до финального свистка.

Команда Эрика Руа показала характер, сумев по ходу матча отыграться с 0:2. Поэтому третий пропущенный мяч в конце второго тайма стал большим разочарованием.

Также стоит отметить, что «Брест» не одержал ни одной победы в октябре. На этом отрезке у «пиратов» две ничьи и два поражения.

«Брест» пропустил лишь пять мячей в пяти гостевых матах Лиги 1.

Прогноз и ставка

На «Монако» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Бреста» — за 4.60.

В прошлом сезоне «Монако» дважды выиграл у «Бреста», но оба матча получились очень сложными. И предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

Ставка — победа «Монако» + обе команды забьют за 3.14.

На гол Александра Головина в этом матче можно поставить за 3.40.