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    Гол Головина поможет «Монако» выиграть у «Бреста»?

    «Монако» — «Брест». Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Брест»
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    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле против «Бреста» в 11-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 19:05 мск. «Монако» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Ноября 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 19:05 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

    На прошлой неделе «монегаски» прервали серию побед, проиграв на выезде «Лиллю» (0:2). На этот раз главной проблемой стала реализация моментов.

    Коэффициенты матча Монако — Брест

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    Зато перед этим команда Ади Хюттера выиграла у «Марселя», «Реймса» и «Метца», забив в общей сложности восемь мячей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Лучшим в составе «Монако» в игре с «Метцем» был Александр Головин, оформивший дубль. Позже болельщики признали россиянина лучшим игроком команды в октябре.

    «Монако» выиграл четыре из пяти домашних матчей в текущем чемпионате Франции.

    «Брест»

    «Брест» тем временем находится на шестой строчке, набрав в десяти турах 15 очков.

    В прошлом туре «Брест» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Пари Сен-Жермен» (2:3). Килиан Мбаппе забил решающий гол незадолго до финального свистка.

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    • Команда Эрика Руа показала характер, сумев по ходу матча отыграться с 0:2. Поэтому третий пропущенный мяч в конце второго тайма стал большим разочарованием.

    Также стоит отметить, что «Брест» не одержал ни одной победы в октябре. На этом отрезке у «пиратов» две ничьи и два поражения.

    «Брест» пропустил лишь пять мячей в пяти гостевых матах Лиги 1.

    Прогноз и ставка

    На «Монако» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Бреста» — за 4.60.

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    В прошлом сезоне «Монако» дважды выиграл у «Бреста», но оба матча получились очень сложными. И предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

    Ставка — победа «Монако» + обе команды забьют за 3.14.

    На гол Александра Головина в этом матче можно поставить за 3.40.

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    «Монако» — «Брест»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Гол Головина поможет «Монако» выиграть у «Бреста»?
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