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    «Чайки» заклюют «Эвертон»

    «Эвертон» — «Брайтон». Ставка (к. 2.26) и прогноз на АПЛ 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Брайтон»
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    Джеймс Тарковски
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
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    «Эвертон»

    Эта команда сейчас находится на 15 месте в турнирной таблице АПЛ. При этом «ириски» выиграли лишь трижды в чемпионате.

    При этом «Эвертон» имеет заметные проблемы с реализацией. В 10 матчах игроки команды отличились всего 10 результативными выстрелами.

    Коэффициенты матча Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион

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    В предыдущем туре чемпионата «Эвертон» разжился тремя очками. «Ириски» на выезде минимально переиграли «Вест Хэм».

    Все прогнозы на АПЛ

    После того команда Шона Дайша отлично проявила себя в Кубке лиги. Дома «ириски» разгромили «Бернли» (3:0).

    И уж наверняка хозяева будут стремиться оторваться от опасной зоны. Да и последнее очное свидание с «чайками» для «Эвертона» было успешным (5:1).

    «Брайтон»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Брайтон» осел на 7 месте в таблице.

    В плане реализации команда по-настоящему преуспевает. В 10 матчах игроки «Брайтона» сумели отличиться 23 забитыми мячами.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Брайтон» не смог переиграть «Фулхэм» (1:1).

    А вот до того «чайки» добыли викторию в матче Лиги Европы. Команда Роберто Де Дзерби одолела «Аякс» (2:0).

    Наверняка «Брайтон» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости намерены вернуться на победный путь в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.26.

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    На викторию «Эвертона» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.95.

    «Брайтон» по игре выглядит монолитнее «ирисок», и явно будет максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Брайтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.38.

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    «Эвертон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Чайки» заклюют «Эвертон»
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