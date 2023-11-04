«Эвертон» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Эта команда сейчас находится на 15 месте в турнирной таблице АПЛ. При этом «ириски» выиграли лишь трижды в чемпионате.

При этом «Эвертон» имеет заметные проблемы с реализацией. В 10 матчах игроки команды отличились всего 10 результативными выстрелами.

Коэффициенты матча Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 3.103.902.18Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Эвертон» разжился тремя очками. «Ириски» на выезде минимально переиграли «Вест Хэм».

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После того команда Шона Дайша отлично проявила себя в Кубке лиги. Дома «ириски» разгромили «Бернли» (3:0).

И уж наверняка хозяева будут стремиться оторваться от опасной зоны. Да и последнее очное свидание с «чайками» для «Эвертона» было успешным (5:1).

«Брайтон»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Брайтон» осел на 7 месте в таблице.

В плане реализации команда по-настоящему преуспевает. В 10 матчах игроки «Брайтона» сумели отличиться 23 забитыми мячами.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Брайтон» не смог переиграть «Фулхэм» (1:1).

А вот до того «чайки» добыли викторию в матче Лиги Европы. Команда Роберто Де Дзерби одолела «Аякс» (2:0).

Наверняка «Брайтон» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости намерены вернуться на победный путь в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.26.

На викторию «Эвертона» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.95.

«Брайтон» по игре выглядит монолитнее «ирисок» , и явно будет максимально активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Брайтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.38.