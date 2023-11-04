«Эвертон»
Эта команда сейчас находится на 15 месте в турнирной таблице АПЛ. При этом «ириски» выиграли лишь трижды в чемпионате.
При этом «Эвертон» имеет заметные проблемы с реализацией. В 10 матчах игроки команды отличились всего 10 результативными выстрелами.
Коэффициенты матча Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион
В предыдущем туре чемпионата «Эвертон» разжился тремя очками. «Ириски» на выезде минимально переиграли «Вест Хэм».
После того команда Шона Дайша отлично проявила себя в Кубке лиги. Дома «ириски» разгромили «Бернли» (3:0).
И уж наверняка хозяева будут стремиться оторваться от опасной зоны. Да и последнее очное свидание с «чайками» для «Эвертона» было успешным (5:1).
«Брайтон»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. На текущий момент «Брайтон» осел на 7 месте в таблице.
В плане реализации команда по-настоящему преуспевает. В 10 матчах игроки «Брайтона» сумели отличиться 23 забитыми мячами.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Брайтон» не смог переиграть «Фулхэм» (1:1).
А вот до того «чайки» добыли викторию в матче Лиги Европы. Команда Роберто Де Дзерби одолела «Аякс» (2:0).
Наверняка «Брайтон» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости намерены вернуться на победный путь в чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.26.
На викторию «Эвертона» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.95.
Наш прогноз — Победа «Брайтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.38.