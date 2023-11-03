В пятницу, 3 ноября, в 14-м испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет «Эйбар». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним и понизился в классе.

И во втором дивизионе клуб из Барселоны после 13 туров идет на четвертом месте, имея в активе 23 балла, уступая два очка второй строке. У него семь викторий, два мировых исхода и четыре фиаско.

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«Попугаи» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе проиграв их. Сперва в этот период они уступили дома 0:1 «Леганесу», а затем в Хихионе потерпели поражение от местного «Спортинга» 0:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

Перед этим каталонцы выиграли три встречи при одном фиаско. На своем же поле в текущем чемпионате они добились четырех викторий в шести играх, раз уступили и раз сыграли вничью.

«Эйбар»

«Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

В текущем же розыгрыше Сегунды баски набрали в 14 играх 28 баллов и идут в таблице вторыми, опережая на пункт третье место. У них восемь викторий, четыре фиаско и одна ничья.

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«Оружейники» не проигрывают вот уже как на протяжении восьми игр первенства, выиграв за это время семь встреч при одной мировой. В прошлом туре они на своем поле разгромили «Вальядолид» 5:1.

Вне родных стенах в текущем чемпионате «Эйбар» выиграл четыре поединка из семи и трижды терпел неудачи.

В шести минувших очных поединков этих команд четыре матча выиграли «оружейники» и дважды сильнее оказались «попугаи».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.05, победа «Эйбара» — 3.64, ничья — 3.38.

Ставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь хозяева будут всеми силами стараться прервать свою сухую серию, а гости в последнее время набрали отличный ход, так что вряд ли без гола уйдут с поля.

И также рискнем спрогнозировать здесь мировой исход, исходя из того, что между собой эти клубы давно не делили очки.