«Дармштадт»
«Дармштадт» находится на 14-й строчке, набрав в девяти турах семь очков. Отрыв от зоны плей-офф за право остаться в элите составляет два балла.
И это далеко не самый худший результат для команды, которая в прошлом сезоне выступала во второй Бундеслиге.
Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Бохум
В прошлом туре «Дармштадт» пытался отобрать очки у «Баварии», но эти попытки обернулись феерическим провалом — 0:8. Пока что ему сложно тягаться с лучшими клубами элитного дивизиона.
На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, поэтому хозяева пребывают явно не в лучшей форме.
«Бохум»
«Бохум» на старте сезона разочаровывает поклонников. Клуб в чемпионате Германии-2023/24 еще не побеждал. Серия неудач отбросила команду в зону плей-офф за право сыграть в элите.
Нужно срочно исправлять ситуацию. Сейчас «Бохум» находится на третьем с конца, 16-м месте в таблице Бундеслиги. В активе команды лишь 5 набранных очков в восьми встречах.
В последних пяти турах Бундеслиги клуб уступил трижды. Особенно болезненным было поражение от «Баварии». Мюнхенский клуб забил «Бохуму» семь голов.
В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при шести поражениях и шести ничьих, поэтому у гостей куда более плохая форма.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Дармштадт», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Бохума» оценивается в 2,85, ничья — в 3,70.
Хозяева выиграли три из пяти последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Дармштадт» выиграет за 2,32.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,55, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.