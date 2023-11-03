«Дармштадт» сыграет на своем поле против «Бохума» в 10-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 22:30 мск. «Дармштадт» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дармштадт»

«Дармштадт» находится на 14-й строчке, набрав в девяти турах семь очков. Отрыв от зоны плей-офф за право остаться в элите составляет два балла.

И это далеко не самый худший результат для команды, которая в прошлом сезоне выступала во второй Бундеслиге.

Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Бохум 1X2Новым игрокам 2.353.802.90Бонус$9500

В прошлом туре «Дармштадт» пытался отобрать очки у «Баварии», но эти попытки обернулись феерическим провалом — 0:8. Пока что ему сложно тягаться с лучшими клубами элитного дивизиона.

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, поэтому хозяева пребывают явно не в лучшей форме.

«Бохум»

«Бохум» на старте сезона разочаровывает поклонников. Клуб в чемпионате Германии-2023/24 еще не побеждал. Серия неудач отбросила команду в зону плей-офф за право сыграть в элите.

Нужно срочно исправлять ситуацию. Сейчас «Бохум» находится на третьем с конца, 16-м месте в таблице Бундеслиги. В активе команды лишь 5 набранных очков в восьми встречах.

В последних пяти турах Бундеслиги клуб уступил трижды. Особенно болезненным было поражение от «Баварии». Мюнхенский клуб забил «Бохуму» семь голов.

В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при шести поражениях и шести ничьих, поэтому у гостей куда более плохая форма.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Дармштадт», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Бохума» оценивается в 2,85, ничья — в 3,70.

Хозяева выиграли три из пяти последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Дармштадт» выиграет за 2,32.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,55, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.