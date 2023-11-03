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    Опустится ли «Дармштадт» в зону вылета?

    «Дармштадт» — «Бохум». Ставка (к. 2.32) и прогноз на чемпионат Германии 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Бохум»
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    «Дармштадт» — фаворит матча
    «Дармштадт» сыграет на своем поле против «Бохума» в 10-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 22:30 мск. «Дармштадт» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Ноября 2023 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 22:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Дармштадт»

    «Дармштадт» находится на 14-й строчке, набрав в девяти турах семь очков. Отрыв от зоны плей-офф за право остаться в элите составляет два балла.

    И это далеко не самый худший результат для команды, которая в прошлом сезоне выступала во второй Бундеслиге.

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Бохум

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  • 2.353.802.90Бонус$9500
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    В прошлом туре «Дармштадт» пытался отобрать очки у «Баварии», но эти попытки обернулись феерическим провалом — 0:8. Пока что ему сложно тягаться с лучшими клубами элитного дивизиона.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, поэтому хозяева пребывают явно не в лучшей форме.

    «Бохум»

    «Бохум» на старте сезона разочаровывает поклонников. Клуб в чемпионате Германии-2023/24 еще не побеждал. Серия неудач отбросила команду в зону плей-офф за право сыграть в элите.

    Нужно срочно исправлять ситуацию. Сейчас «Бохум» находится на третьем с конца, 16-м месте в таблице Бундеслиги. В активе команды лишь 5 набранных очков в восьми встречах.

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    • В последних пяти турах Бундеслиги клуб уступил трижды. Особенно болезненным было поражение от «Баварии». Мюнхенский клуб забил «Бохуму» семь голов.

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при шести поражениях и шести ничьих, поэтому у гостей куда более плохая форма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Дармштадт», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Бохума» оценивается в 2,85, ничья — в 3,70.

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    Хозяева выиграли три из пяти последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Дармштадт» выиграет за 2,32.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,55, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Дармштадт» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Опустится ли «Дармштадт» в зону вылета?
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