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    В полуфинал проследует «Полесье»!

    «Полесье» — «Александрия». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Александрия»
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    «Полесье»
    «Полесье» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:00 мск. «Полесье» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Кубок 02 Ноября 2023 года
    Полесье
  • Житомир
    •  Полесье 14:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Полесье»

    Эта команда является одним из открытий сезона в УПЛ. Житомирский клуб из новичка элиты на ходу превращается в борца за медали чемпионата.

    Сейчас «Полесье» находится на 2 месте в таблице. Причем команда Юрия Калитвинцева отстает от лидера «Кривбасса» всего на один балл.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Полесье» минимально переиграло «Зарю».

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    Отметим и надежные тылы команды Калитвинцева. В 12 матчах УПЛ «Полесье» пропустило в свои ворота всего 8 мячей.

    И уж точно хозяева будут активны в атаке. Быстрый Бени Макуана и его партнеры грезят мечтой выйти в полуфинал Кубка Украины.

    «Александрия»

    Эта команда нынешний сезон просто-таки проваливает. Подопечные Руслана Ротаня стараются показывать комбинационную игру, однако результата нет.

    С реализацией дела у команды обстоят просто ужасающе. В 12 матчах чемпионата Украины «Александрия» забила всего 7 мячей.

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    • В минувшем туре «Александрия» добыла один балл. На выезде команда Ротаня дала бой крепкому львовскому «Руху» (0:0).

    Зато в кубковой встрече александрийцы явно постараются сыграть как можно эффективнее. Да и с бойцовскими качествами у команды все в порядке.

    Наверняка «Александрия» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне одного из лидеров чемпионата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Полесья» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Александрии» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.50.

    Житомиряне сейчас находятся в прекрасных кондициях, и явно постараются воспользоваться кризисом соперника.

    Наш прогноз — Победа «Полесья». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Полесье» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. В полуфинал проследует «Полесье»!
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