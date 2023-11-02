«Полесье» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:00 мск. «Полесье» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Полесье»

Эта команда является одним из открытий сезона в УПЛ. Житомирский клуб из новичка элиты на ходу превращается в борца за медали чемпионата.

Сейчас «Полесье» находится на 2 месте в таблице. Причем команда Юрия Калитвинцева отстает от лидера «Кривбасса» всего на один балл.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Полесье» минимально переиграло «Зарю».

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Отметим и надежные тылы команды Калитвинцева. В 12 матчах УПЛ «Полесье» пропустило в свои ворота всего 8 мячей.

И уж точно хозяева будут активны в атаке. Быстрый Бени Макуана и его партнеры грезят мечтой выйти в полуфинал Кубка Украины.

«Александрия»

Эта команда нынешний сезон просто-таки проваливает. Подопечные Руслана Ротаня стараются показывать комбинационную игру, однако результата нет.

С реализацией дела у команды обстоят просто ужасающе. В 12 матчах чемпионата Украины «Александрия» забила всего 7 мячей.

В минувшем туре «Александрия» добыла один балл. На выезде команда Ротаня дала бой крепкому львовскому «Руху» (0:0).

Зато в кубковой встрече александрийцы явно постараются сыграть как можно эффективнее. Да и с бойцовскими качествами у команды все в порядке.

Наверняка «Александрия» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне одного из лидеров чемпионата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Полесья» предлагают — 2.03.

На викторию «Александрии» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.50.

Житомиряне сейчас находятся в прекрасных кондициях , и явно постараются воспользоваться кризисом соперника.

Наш прогноз — Победа «Полесья». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.