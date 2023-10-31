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    «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» забьют друг другу

    «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»
    31 октября в 1/16 финала Кубка Германии «Вольфсбург» на своем поле сыграет против «РБ Лейпциг». Начало — в 20:00 по мск. «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 31 Октября 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Вольфсбург»

    Команда из Вольфсбурга идет в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Коллектив из одноименного города добыл четыре победы в девяти матчах и пять раз проиграл. «Зелёно-белые» смогли забить тринадцать мячей в ворота соперника, а в свои пропустил четырнадцать раз.

    «Волки» на данный момент имеют в своем активе двенадцать очков и находятся на девятой строчке в турнирной таблице. Коллектив на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны, но при этом на восемь пунктов опережает зону прямого вылета.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — РБ Лейпциг

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    «Вольфсбург» уже провел первый поединок в рамках Кубка Германии. В поединке 1/32 финала подопечные Нико Ковача разгромили берлинское «Динамо» (6:0). В еврокубках в этом голу вольфсбургская команда не выступает.

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    В последних трех играх чемпионата «Вольфсбург» проиграл — «Штутгарту» (1:3), «Байеру» (1:2) и «Аугсбургу» (2:3). До этого же была добыла уверенная домашняя победа в матче с «Айнтрахтом» (2:0) и гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1).

    «РБ Лейпциг»

    Коллектив из Лейпцига продолжает борьбу за самые высокие места. В девяти играх «красные быки» смогли набрать 20 очков и расположились на четвертой позиции в турнирной таблице. Они лишь на три пункта отстают от лидирующей «Баварии».

    За девять игр «Ред Булл» смог 25 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустить в свои. Думается, что команда сможет навязать борьбу за чемпионство. В Кубке Германии «РБ Лейпциг» испытал большие трудности, но прошел «Вехен» (3:2).

    В Лиге чемпионов команда из одноименного города стартовала с уверенной победы над «Янг Бойз» (3:1), однако затем было поражение от «Манчестер Сити» (1:3), а после этого была победа над «Црвеной Звездой» (3:1). В итоге подопечные Марко Розе уверенно идут вторыми в своей группе.

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    • В последней игре «Лейпциг» в родных стенах поиздевался над «Кельном» (6:0), а до этого переиграл «Дармштадт» (3:1). Перед этим же у команды было две ничьих подряд — с «Бохумом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпцига» предлагают поставить за 1.95.

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    На викторию «Вольфсбурга» дают 3.65, ничья оценена в 3.75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также поставим на то, что «РБ Лейпциг» сможет добыть победу.

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    «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» забьют друг другу
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