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    «Эспаньол» учинит разгром провинциалам

    «Менсахеро» — «Эспаньол». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Менсахеро» — «Эспаньол»
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    Мартин Брейтуэйт
    «Менсахеро» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 1/64 финала Кубка Испании. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:00 мск. «Менсахеро» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Менсахеро»

    Эта команда выступает в третьем испанском дивизионе. Впрочем, и там она пасет задних, замыкая турнирную таблицу своей группы.

    Более того, «Менсахеро» не выиграл еще ни разу. В 9 поединках чемпионата в активе команды только 5 набранных очков.

    В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Менсахеро» на выезде уступил «Ийескасу», пропустив три мяча и ответив только одним.

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    Главной проблемой команды является слабая атака. В 9 матчах чемпионата игроки «Менсахеро» отличились всего лишь 5 точными ударами.

    Хозяева явно будут действовать сугубо от обороны. Да и собственные проблемы не оставляют шансов на сенсацию.

    «Эспаньол»

    Эта команда сражается за возвращение в Примеру. Правда, на текущий момент каталонцы опустились на 4 место в Сегунде.

    С атакой дела у команды обстоят довольно позитивно. В 13 матчах чемпионата Испании «Эспаньол» забил 22 мяча.

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    • В минувшем туре Сегунды команда потерпела обидную коллизию. Каталонцы пропустили два сухих мяча от хихонского «Спортинга».

    Интересно, что для команды это поражение стало вторым кряду. До того «Эспаньол» минимально уступил «Леганесу».

    Наверняка «Эспаньол» будет действовать с позиции силы. Даже не в оптимальном составе каталонцы должны сметать полпреда низшего дивизиона.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.17.

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    На викторию «Менсахеро» дают — 14.10, ничья оценена — в 7.49.

    Каталонцы по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и явно постараются добыть уверенную викторию.

    Наш прогноз — Фора «Эспаньола» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.

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    «Менсахеро» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» учинит разгром провинциалам
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