«Арминия»
В текущем сезоне хозяева выступают в третьем по счету дивизионе, где у них дела идут не очень гладко. К этому времени клуб занимает место в середине турнирной таблицы.
Тем не менее последние результаты вселяют немного уверенности. «Арминия» набрала серию из трех побед подряд. В середине октября команда обыграла «Мангейм» (3:1). С этого началась положительная полоса.
Коэффициенты матча Арминия — Гамбург
Следующим результатом стала победа над «Дуйсбургом» со счетом 1:0. В минувшем туре Бундеслиги 3 «Арминия» разобрала «Ингольштадт», выиграв 4:0.
В прошлом раунде Кубка хозяева принимали «Бохум» и победили соперника в серии пенальти.
«Гамбург»
«Горожане» выступают на лигу выше и там они борются за наивысшие позиции. Сейчас «Гамбург» идет третьим во втором дивизионе.
Текущий месяц у команды состоит в основном из ничьих. Гости разошлись миром с «Вехеном» (1:1) и устроили перестрелку с «Кайзерслаутерном» (3:3).
Одну победу гамбургцам все же удалось добыть. 21 октября на своем поле команда выиграла у «Гройтер Фюрта» с результатом 2:0.
В первом раунде у «Гамбурга» была непростая встреча с командой из третьего дивизиона. «Горожане» выиграли у «Эссена», но для этого понадобилось дополнительное время.
Прогноз и ставки
Ожидаемо на «Гамбург» коэффициент ниже. Он составляет 1.64. На победу «Арминии» можно поставить с котировкой 4.80.
Последний год «Арминия» ничего не смогла поделать с «Гамбургом». Гости выиграли в двух последних встречах (2:0, 2:1). Однако стоит учитывать, что в начале сезоне хозяева выбили из турнира представителя Бундеслиги.
Это будет непростой матч для обеих команд. В минувшем раунде обеим пришлось решать вопрос в компенсированное время. Полагаем, что будет овертайм (к. 3.85).