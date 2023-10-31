31 октября в Билефельде «Арминия» примет «Гамбург» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Встреча начнется в 22:45 мск. «Арминия» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

В текущем сезоне хозяева выступают в третьем по счету дивизионе, где у них дела идут не очень гладко. К этому времени клуб занимает место в середине турнирной таблицы.

Тем не менее последние результаты вселяют немного уверенности. «Арминия» набрала серию из трех побед подряд. В середине октября команда обыграла «Мангейм» (3:1). С этого началась положительная полоса.

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Следующим результатом стала победа над «Дуйсбургом» со счетом 1:0. В минувшем туре Бундеслиги 3 «Арминия» разобрала «Ингольштадт», выиграв 4:0.

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В прошлом раунде Кубка хозяева принимали «Бохум» и победили соперника в серии пенальти.

«Гамбург»

«Горожане» выступают на лигу выше и там они борются за наивысшие позиции. Сейчас «Гамбург» идет третьим во втором дивизионе.

Текущий месяц у команды состоит в основном из ничьих. Гости разошлись миром с «Вехеном» (1:1) и устроили перестрелку с «Кайзерслаутерном» (3:3).

Одну победу гамбургцам все же удалось добыть. 21 октября на своем поле команда выиграла у «Гройтер Фюрта» с результатом 2:0.

В первом раунде у «Гамбурга» была непростая встреча с командой из третьего дивизиона. «Горожане» выиграли у «Эссена», но для этого понадобилось дополнительное время.

Прогноз и ставки

Ожидаемо на «Гамбург» коэффициент ниже. Он составляет 1.64. На победу «Арминии» можно поставить с котировкой 4.80.

Последний год «Арминия» ничего не смогла поделать с «Гамбургом». Гости выиграли в двух последних встречах (2:0, 2:1). Однако стоит учитывать, что в начале сезоне хозяева выбили из турнира представителя Бундеслиги.

Это будет непростой матч для обеих команд. В минувшем раунде обеим пришлось решать вопрос в компенсированное время. Полагаем, что будет овертайм (к. 3.85).