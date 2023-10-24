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    «Сливочным» победы не видать!

    «Брага» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

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    Джуд Беллингем
    «Брага» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 24 Октября 2023 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Брага»

    В своем чемпионате эта команда находится на 4 месте. В 8 матчах Примейра-лиги «Брага» добыла 5 побед.

    А вот с реализацией у команды полный ажур. Игроки «Браги» наколотили уже 20 мячей — больше всех в лиге.

    Коэффициенты матча Брага — Реал Мадрид

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  • 6.204.901.50Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Брага» одержала победу. В Кубке Португалии команда легко переиграла скромную «Ребордозу» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в Лиге чемпионов «Брага» выступает на своем уровне. Команда находится на 3 месте в группе, набрав 3 очка.

    «Брага» наверняка будет действовать вторым номером. А уж мастер Рикарду Орта постарается проявить себя максимальным образом.

    «Реал» Мадрид

    Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. В 10 матчах Примеры «сливочные» выиграли 8 раз при одной коллизии.

    Уровень реализации мадридцев не назовешь заоблачным. В среднем команда Карло Анчелотти забивает фактически 2 гола за матч.

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    • В своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял важнейшие очки. Битва с «Севильей» завершилась паритетом (1:1).

    В кадровом плане у мадридцев ситуация привычная. К отсутствию Эдера Милитао и Тибо Куртуа уже давно начали привыкать.

    Гости явно намерены добыть свою третью победу в группе. К тому же Джуд Беллингем находится в потрясающей форме.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.44.

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    На викторию «Браги» дают — 6.25, ничья оценена — в 5.00.

    Мадридцы отнюдь не безгрешны в обороне, к тому же «Брага» прекрасно выглядит в атаке.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Победа «Браги» за 6.25.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Брага» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. «Сливочным» победы не видать!
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