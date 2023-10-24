«Брага»
В своем чемпионате эта команда находится на 4 месте. В 8 матчах Примейра-лиги «Брага» добыла 5 побед.
А вот с реализацией у команды полный ажур. Игроки «Браги» наколотили уже 20 мячей — больше всех в лиге.
Коэффициенты матча Брага — Реал Мадрид
В своем предыдущем поединке «Брага» одержала победу. В Кубке Португалии команда легко переиграла скромную «Ребордозу» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
А вот в Лиге чемпионов «Брага» выступает на своем уровне. Команда находится на 3 месте в группе, набрав 3 очка.
«Брага» наверняка будет действовать вторым номером. А уж мастер Рикарду Орта постарается проявить себя максимальным образом.
«Реал» Мадрид
Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. В 10 матчах Примеры «сливочные» выиграли 8 раз при одной коллизии.
Уровень реализации мадридцев не назовешь заоблачным. В среднем команда Карло Анчелотти забивает фактически 2 гола за матч.
В своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял важнейшие очки. Битва с «Севильей» завершилась паритетом (1:1).
В кадровом плане у мадридцев ситуация привычная. К отсутствию Эдера Милитао и Тибо Куртуа уже давно начали привыкать.
Гости явно намерены добыть свою третью победу в группе. К тому же Джуд Беллингем находится в потрясающей форме.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.44.
На викторию «Браги» дают — 6.25, ничья оценена — в 5.00.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Победа «Браги» за 6.25.
Для остальных — более умеренный прогноз.