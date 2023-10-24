«Брага» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

В своем чемпионате эта команда находится на 4 месте. В 8 матчах Примейра-лиги «Брага» добыла 5 побед.

А вот с реализацией у команды полный ажур. Игроки «Браги» наколотили уже 20 мячей — больше всех в лиге.

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В своем предыдущем поединке «Брага» одержала победу. В Кубке Португалии команда легко переиграла скромную «Ребордозу» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

А вот в Лиге чемпионов «Брага» выступает на своем уровне. Команда находится на 3 месте в группе, набрав 3 очка.

«Брага» наверняка будет действовать вторым номером. А уж мастер Рикарду Орта постарается проявить себя максимальным образом.

«Реал» Мадрид

Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. В 10 матчах Примеры «сливочные» выиграли 8 раз при одной коллизии.

Уровень реализации мадридцев не назовешь заоблачным. В среднем команда Карло Анчелотти забивает фактически 2 гола за матч.

В своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял важнейшие очки. Битва с «Севильей» завершилась паритетом (1:1).

В кадровом плане у мадридцев ситуация привычная. К отсутствию Эдера Милитао и Тибо Куртуа уже давно начали привыкать.

Гости явно намерены добыть свою третью победу в группе. К тому же Джуд Беллингем находится в потрясающей форме.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.44.

На викторию «Браги» дают — 6.25, ничья оценена — в 5.00.

Мадридцы отнюдь не безгрешны в обороне , к тому же «Брага» прекрасно выглядит в атаке.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Победа «Браги» за 6.25.

Для остальных — более умеренный прогноз.