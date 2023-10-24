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    «Реал» не оставит шансов «Браге»?

    «Брага» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, групповой этап Лиги чемпионов, 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Реал» Мадрид
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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
    «Брага» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 24 Октября 2023 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Брага»

    Команда здорово начала нынешний сезон, находясь в лидера чемпионата Португалии и имея реальные шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого «Браге» необходимо прыгнуть выше головы, а получится ли?

    После 2-х туров на групповом этапе Лиги чемпионов «Брага», по сути, забрала тот максимум очков, на который была способна. В 1-м матче команда уступила «Наполи» (1:2), встреча получилась остросюжетной. В принципе, португальцы были близки к ничьей, сравняв счет на 84-й минуте, но спустя всего 4 минуты «неаполитанцы» вновь вышли вперед.

    Коэффициенты матча Брага — Реал Мадрид

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  • 6.204.901.50Бонус$9500
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    Во 2-м туре «Брага» обыграла берлинский «Унион» (3:2), который проваливает нынешний сезон. И тут матч получился с интересной развязкой. Португальцы сначала проигрывали со счетом 0:2, потом отыгрались (2:2), осталась в меньшинстве, получив красную карточку, но на 90+4-й минуте все-таки вырвала победу.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предстоящем матче против «Реала» будет куда сложнее диктовать свои условия, ведь «сливочные» слишком хороши в последнее время. Сможет ли «Брага» и на сей раз сохранять интригу по последней секунды? Судя по результатам «Реала» в последних встречах зацепиться за очки будет крайне тяжело.

    «Реал»

    Команда Карло Анчелотти точно будет являться одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона. «Реал» показывает отличный футбол, громя своих соперников налево и направо.

    После 10-и туров в Примере «сливочные» занимают 1-е место, потеряв за этот период лишь 5 баллов. В Лиге чемпионов у «Реала» тоже все в порядке, команда выиграла 2 матча из 2-х, опережая «Наполи» и «Брагу» на 3 очка.

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    • Несмотря на отличные результаты, команда все-таки была близка к тому, чтобы потерять очки. Например, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» почти сыграл вничью с «Унионом», забив единственный гол лишь на 90+4-й минуте.

    Да и во 2-й встрече «Реал» с трудом обыграл «Наполи» со счетом 3:2. Стоит отметить, что у «сливочных» есть игрок, который способен решить исход матча. Полузащитник команды Джуд Беллингем уже забил 2 гола за 2 тура на групповом этапе и продолжает отличаться результативными действиями уже в Примере.

    В матче против «Браги» «Реал» точно будет иметь инициативу, но португальцы могут приподнести сюрпризы. Несмотря на это, что «сливочные» здорово играют в гостевых матчах нынешнего сезона.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Браги» дают — 6.20, ничья оценена — в 4.90.

    «Реал» наголову сильнее «Браги». Можно предположить, что «сливочные» заберут свои очки, но при этом пропустят.

    Наш прогноз — Победа «Реала» с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.75. Еще вариант для ставки — Тотал 3 больше за 1.72.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Брага» — «Реал» Мадрид за 5.00.

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    «Брага» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» не оставит шансов «Браге»?
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