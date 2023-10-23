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    «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол 23 октября 2023 года

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    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •

    «Тоттенхэм»

    Коллектив с севера Лондона ударно стартовал в новом сезоне Английской премьер-лиги. В восьми матчах лондонская команда смогла шесть раз победить и дважды сыграла вничью. Лондонцы восемнадцать раз поразили ворота соперника и восемь раз пропустили в свои.

    В итоге команда из столицы Англии имеет в своем активе 20 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. Столько же пунктов и у «Арсенала», на два балла отстает «Манчестер Сити», на три — «Ливерпуль». Вся борьба только начинается.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Фулхэм

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    По итогам прошлого сезона «лилейно-белые» не смогли пробиться в еврокубки, поэтому могут посвятить себя полностью чемпионату. К тому же, «шпоры» уже вылетели из Кубка лиги, в 1/32 финала в серии пенальти уступив как раз «Фулхэму».

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    В последней игре «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Лутон Таун» (1:0), а до этого в родных стенах сломил сопротивление «Ливерпуля» (2:1). Лишь перед этим подопечные Анге Постекоглу на выезде сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2). Также была ничья с «Брентфордом» (2:2).

    «Фулхэм»

    Старейшая команда Лондона является крепким середняком текущего сезоне чемпионата Англии. За восемь игр лондонцы добыли три победы, трижды проиграли и два раза сыграли вничью. Лондонский коллектив забил восемь мячей, а пропустил целых тринадцать.

    Команда из столицы Англии на данный момент имеет в своем активе одиннадцать очков и находится на двенадцатом месте в турнирной таблице. Столичный коллектив на семь пунктов опережает зону вылета и на семь баллов отстает от тройки сильнейших.

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    • «Белые» уже успели преодолеть два раунда Кубка Лиги. Сначала «дачники» в родных стенах в серии пенальти оказались сильнее «Тоттенхэма», а затем также на своем поле одолели «Норвич» (2:1). Следующим соперником команды будет «Ипсвич».

    В последней игре «Фулхэм» на своем поле сломил сопротивление «Шеффилда» (3:1), а до этого также дома уступил «Челси». Перед этим подопечные Марку Силвы на выезде сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), дома переиграли «Лутон Таун» (1:0) и в гостях проиграли «Манчестер Сити» (1:5).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают поставить за 1.51.

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    На викторию «Фулхэма» дают 6.00, ничья оценена в 4.80.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут поразить ворота соперника.

    Также рискнем и поставим на ничью, поскольку в лондонском дерби быть может все.

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    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу
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