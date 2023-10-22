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    «Зенит» испытает проблемы с самарцами?

    «Зенит» — «Крылья Советов». Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 22 октября 2023 года

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    «Зенит»
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Октября 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Зенит»

    Команда поменялась по сравнению с тем, что было в прошлых сезонах РПЛ. Сейчас с «Зенитом» можно и нужно играть, эту команду уже никто не боится. На результаты подопечных Сергея Семака, безусловно, повлиял уход Малкома в «Аль-Хиляль», но сможет ли «Зенит» перестроиться? Большой вопрос.

    Петербургская команда занимает 3-е место после 11-и туров, отставая от 1-й строчки на 7 баллов. «Зенит» все никак не может начать стабильно набирать очки.

    Коэффициенты матча Зенит — Крылья Советов

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    В последних 5-и матчах команда проиграла «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3), а также выиграла «Сочи» (2:0), «Рубин» (3:0) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Не самые лучшие результаты у «Зенита».

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче команда встретится с «Крыльями Советов», которые удивляют своими результатами. Команда более менее стабильно набирает очки, обыгрывая даже топ-клубы. Сможет ли «Зенит» сломить сопротивление самарцев и победить? Родные стены должны помочь подопечным Семака набрать важные очки.

    «Крылья Советов»

    Самарская команда чуть ли не главное открытие в нынешнем сезоне. Команда занимает 2-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. Несмотря на это, «Зенит» наступает на пятки «Крыльям Советов», но у самарцев есть шанс оторваться от преследователя, набрав 3 очка в ближайшем матче.

    «Крылья» — лучшие в РПЛ по результативности. Команда забила 25 голов за 11 встреч при 14-и пропущенных. Что на старте сезона, что в последних матчах подопечные Игоря Осинькина забивают стабильно много.

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    • В последних 6-и матчах РПЛ «Крылья Советов» проиграли только «Пари НН» (0:2) в последнем туре, сыграла вничью один раз и четырежды победила. За этот период команда забила 13 голов — результат впечатляет. Причем, «Крылья» здорово сыграли против «Спартака», разгромив соперника со счетом 4:0 и забив по 2 гола в каждом тайме.

    В предстоящем матче команда встретится с «Зенитом», который будет супер-мотивирован забрать свои очки. К тому же, команды уже встречались в нынешнем сезоне. В августе этого года «Зенит» обыграл самарцев с минимальным счетом 1:0. Единственный гол петербургская команда забила на 50-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Крыльев Советов» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.60.

    «Зенит», безусловно, будет иметь игровое преимущество, но в 1-м тайме «Крылья» попытаются зацепиться за результат.

    Наш прогноз — Фора «Крыльев Советов» 0 в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.78.

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    «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» испытает проблемы с самарцами?
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