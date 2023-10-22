ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»Индекс паники 2023/24: «Лион», «МЮ», «Аякс» и другие команды в кризисе Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел? «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Эвертон». Онлайн
    Все новости спорта

    «Вальядолид» вернется на победный путь

    «Вальядолид» — «Андорра». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Испании, 22 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вальядолид
    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Андорра»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вальядолид»
    «Вальядолид» на своем поле сыграет против «Андорры» в 12-м туре Сегунды. Встреча пройдет 22 октября и начнется в 22:00 по мск. «Вальядолид» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 22 Октября 2023 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 22:00 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Причем команда до последнего тура имела шансы на сохранение прописки.

    В Сегунде стартовала «пусела» с победы на домашней арене над хихионским «Спортингом» 2:0. Однако после этого она проиграла три матча всухую и раз сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Вальядолид — ФК Андорра

    1X2Новым игрокам
  • 1.733.605.00Бонус$9500
    •

    И после этой неудачной серии «фиолетово-белые» выиграли последующие пять встреч, но четыре раза минимально. Однако в прошлом туре они прервали эту удачную серию, уступив на выезде «Эспаньолу» 0:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В турнирной таблице второго испанского дивизиона «Вальядолид» с 19 набранными очками делит с «Эйбаром» шестую позицию. От второй строки отставание составляет всего три пункта.

    «Андорра»

    «Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и финишировала на седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, она отстала на восемь баллов.

    В текущем же розыгрыше Сегунды «трехцветные» набрали в 11 играх 13 баллов и находятся на 15 строке в таблице, опережая на четыре пункта зону вылета. У них четыре виктории, одна ничья и шесть фиаско.

    Все прогнозы на футбол

    «Андорра» в своей последней проведенной игре на своем поле нанесла поражение аутсайдеру «Алькоркону» со счетом 2:0. И этой викторией она прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды уступала.

    Ранее между собой эти клубы не встречались. Этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 1.77.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Андорры» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.60.

    В предстоящем матче наверняка важную роль сыграет фактор родных стен. «Вальядолид» дома выиграл четыре игры из шести и три последних. Так что ставим на викторию хозяев.

    Также в этой встрече рекомендуем ставку на количество голов меньше 2,5. Обе команды в текущем сезоне не отличаются высокой результативностью, и вряд ли они могут выдать голевую феерию.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мочизуки — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шнайдер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Кецманович — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Унион — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вальядолид» — «Андорра»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. «Вальядолид» вернется на победный путь
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры