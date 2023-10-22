«Вальядолид» на своем поле сыграет против «Андорры» в 12-м туре Сегунды. Встреча пройдет 22 октября и начнется в 22:00 по мск. «Вальядолид» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Причем команда до последнего тура имела шансы на сохранение прописки.

В Сегунде стартовала «пусела» с победы на домашней арене над хихионским «Спортингом» 2:0. Однако после этого она проиграла три матча всухую и раз сыграла вничью.

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И после этой неудачной серии «фиолетово-белые» выиграли последующие пять встреч, но четыре раза минимально. Однако в прошлом туре они прервали эту удачную серию, уступив на выезде «Эспаньолу» 0:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

В турнирной таблице второго испанского дивизиона «Вальядолид» с 19 набранными очками делит с «Эйбаром» шестую позицию. От второй строки отставание составляет всего три пункта.

«Андорра»

«Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и финишировала на седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, она отстала на восемь баллов.

В текущем же розыгрыше Сегунды «трехцветные» набрали в 11 играх 13 баллов и находятся на 15 строке в таблице, опережая на четыре пункта зону вылета. У них четыре виктории, одна ничья и шесть фиаско.

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«Андорра» в своей последней проведенной игре на своем поле нанесла поражение аутсайдеру «Алькоркону» со счетом 2:0. И этой викторией она прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды уступала.

Ранее между собой эти клубы не встречались. Этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 1.77.

На викторию «Андорры» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.60.

В предстоящем матче наверняка важную роль сыграет фактор родных стен. «Вальядолид» дома выиграл четыре игры из шести и три последних. Так что ставим на викторию хозяев.

Также в этой встрече рекомендуем ставку на количество голов меньше 2,5. Обе команды в текущем сезоне не отличаются высокой результативностью, и вряд ли они могут выдать голевую феерию.