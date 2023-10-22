«Вальядолид»
«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Причем команда до последнего тура имела шансы на сохранение прописки.
В Сегунде стартовала «пусела» с победы на домашней арене над хихионским «Спортингом» 2:0. Однако после этого она проиграла три матча всухую и раз сыграла вничью.
Коэффициенты матча Вальядолид — ФК Андорра
И после этой неудачной серии «фиолетово-белые» выиграли последующие пять встреч, но четыре раза минимально. Однако в прошлом туре они прервали эту удачную серию, уступив на выезде «Эспаньолу» 0:2.
Календарь и таблица испанской Примеры
В турнирной таблице второго испанского дивизиона «Вальядолид» с 19 набранными очками делит с «Эйбаром» шестую позицию. От второй строки отставание составляет всего три пункта.
«Андорра»
«Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и финишировала на седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, она отстала на восемь баллов.
В текущем же розыгрыше Сегунды «трехцветные» набрали в 11 играх 13 баллов и находятся на 15 строке в таблице, опережая на четыре пункта зону вылета. У них четыре виктории, одна ничья и шесть фиаско.
«Андорра» в своей последней проведенной игре на своем поле нанесла поражение аутсайдеру «Алькоркону» со счетом 2:0. И этой викторией она прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды уступала.
Ранее между собой эти клубы не встречались. Этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 1.77.
На викторию «Андорры» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.60.
В предстоящем матче наверняка важную роль сыграет фактор родных стен. «Вальядолид» дома выиграл четыре игры из шести и три последних. Так что ставим на викторию хозяев.
Также в этой встрече рекомендуем ставку на количество голов меньше 2,5. Обе команды в текущем сезоне не отличаются высокой результативностью, и вряд ли они могут выдать голевую феерию.