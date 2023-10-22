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    «Химки» продолжат побеждать, но КАМАЗ сможет доставить гостям проблемы

    КАМАЗ — «Химки». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Химки»
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    «Химки»
    КАМАЗ сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 15-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. КАМАЗ — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    КАМАЗ

    Команда находится в середине турнирной таблицы, занимая 8-е место в Первой лиге и отставая от 4-й строчки на 5 баллов. У КАМАЗа есть шансы на то, чтобы попробовать забраться высоко по таблице, но пока челнинцы не поймали стабильную игру.

    В последнем туре команда разгромила «Шинник» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме, но до этого КАМАЗ дважды проиграл «Волгарю» (1:2) и «Родине» (0:1). Челнинская команда может показать результат в матче против топового соперника, а также может и развалиться во встрече с аутсайдером.

    К примеру, недавно КАМАЗ обыграл «Торпедо» (1:0), хотя туром ранее проиграл «Нефтехимику» (0:1), который находится рядом с зоной вылета. Несмотря на это, у челнинцев неплохие результаты в домашних матчах. Команда занимает 4-е место в лиге по этому показателю, набрав 14 очков из 21-го возможного.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче КАМАЗ сыграет с одним из лидеров Первой лиги — «Химками». Смогут ли на сей раз челнинцы приподнести сопернику сюрприз? Исходя из того, что КАМАЗ здорово играет на своем поле, у команда будут шансы на успех.

    «Химки»

    Команда занимает 3-е место в таблице Первой лиги, находясь в сезоне стыков. Плотность турнирной таблицы не позволяет «Химкам» расслабиться, команда отстает от 1-й строчки всего на 4 очка. Подмосковная команда уже имеет опыт выхода в Премьер-лигу и находится на правильном пути.

    В последнее время «Химки» начали стабильно набирать очки. За последние 8 матчей команда Андрея Талалаева проиграла только «СКА-Хабаровску» (1:3), трижды сыграла вничью и 4 раза победила.

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    • В последнем туре «Химки» обыграли «Енисей» со счетом 1:0, а туром ранее сыграли вничью с прямым конкурентом — «Аланией» (2:2), ведя в счете до 76-й минуты.

    К тому же, команда в гостях обыграла «Акрон», который также находится в 5-ке лидеров Первой лиги. В предстоящем матче против КАМАЗа «Химки» точно будут считаться фаворитами, ведь в гостях команда играет очень хорошо (3-е место в лиге по этому показателю).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.15.

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    На викторию КАМАЗа дают — 3.45, ничья оценена — в 3.35.

    КАМАЗ, конечно, неплохо выступает в домашних матчах, но «Химки» стали мощной командой, против которой тяжело противостоять.

    Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.97.

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    КАМАЗ — «Химки»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. «Химки» продолжат побеждать, но КАМАЗ сможет доставить гостям проблемы
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