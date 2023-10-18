18 октября в товарищеском матче сыграют сборные США и Ганы. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. США — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Сборная США после невыхода на ЧМ-2018 сделала выводы и серьезно прибавила. Работа над ошибками помогла улучшить результаты.

На ЧМ-2022 американцы успешно преодолели групповой раунд и вышли в плей-офф. Однако в 1/8 финала США проиграли Нидерландам и завершили свое выступление в Катаре.

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В 2023 году американская команда добилась победы в Лиге наций. А в Золотом кубке КОНКАКАФ США добрались до полуфинала, но в серии 11-метровых уступили Панаме.

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В сентябре американская команда добилась двух разгромных побед — над Узбекистаном (3:0) и Оманом (4:0). Однако 14 октября настроение сборной США подпортила Германия. Бундестим в товарищеской встрече выиграл со счетом 3:1. Теперь есть шанс реабилитироваться в игре с Ганой.

Гана

На ЧМ-2022 в Катаре Гана показала неплохой футбол, но в итоге не смогла выйти из группы. Команда обыграла Южную Корею (3:2), однако уступила Уругваю (0:2) и Португалии (2:3).

В январе 2024 года Гана готовится выступить на групповом этапе Кубка африканских наций. Команда сыграет в одном квартете с Кабо-Верде, Египтом и Мозамбиком. Первая встреча с Кабо-Верде состоится 14 января.

12 сентября Гана в товарищеском матче с Либерией порадовала поклонников победой со счетом 3:1. Однако 15 октября команда в контрольной встрече уступила Мексике (0:2).

Гана плохо играет на выезде. В 2023 году сборная в гостях вообще не побеждала. Предстоящий матч вряд ли станет исключением. США на своем поле будут настроены решительно.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу США можно поставить за 1.72. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.60. Ничья оценена — в 3.35.

Хозяева после поражения от Германии захотят реабилитироваться перед болельщиками. Однако Гана окажет сопротивление фавориту.

Можно сделать ставку на то, что встреча закончится вничью с коэффициентом 3.35.

Еще один наш прогноз — голы забьют обе команды за 1.95.