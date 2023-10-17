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    Шведская молодежка начинает и выигрывает?

    Грузия U21 — Швеция U21. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Грузия U21 — Швеция U21
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    Молодежная сборная Швеции
    Грузия (до 21 года) сыграет на своем поле со Швецией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 17 октября, начало — в 18:00 мск. Грузия U21 — Швеция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C 17 Октября 2023 года
    Грузия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    •  Грузия U21 18:00 Швеция U21 Швеция U21
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    Грузия U21

    Эта команда весьма неплохо начала нынешнюю отборочную кампанию. Грузины в трех матчах добыли 6 очков.

    Причем Грузия (до 21 года) вполне способна реально побороться за 2 место. Отставание от шведов измеряется лишь худшей разницей мячей.

    Коэффициенты матча Грузия U21 — Швеция U21

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые грузины дома уступили голландским сверстникам (0:3).

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    А вот в матче с молдаванами Грузия U21 сумела победить. На выезде команда добыла минимальную викторию.

    В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, у грузин есть прекрасный шанс выйти на 2 место в группе.

    Швеция U21

    Эта команда не столь удачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Молодые шведы уже умудрились потерять очки на ровном месте.

    Поражение в родных стенах от сверстников из Северной Македонии стало шоком (0:1). Так что теперь скандинавам нужно поднатореть в плане результатов.

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    • В предыдущем поединке квалификации Швеция U21 победила. Шведы отправили четыре безответных мяча в ворота молдаван.

    И уж точно шведы мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров группы. Вот только для этого им явно не рекомендуется терять очки в матчах с более слабыми соперниками.

    В этом поединке Швеция (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Потенциал у гостей явно выше, чем у оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Швеции (до 21 года) предлагают — 1.71.

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    На викторию Грузии U21 дают — 4.63, ничья оценена — в 3.88.

    Скандинавы явно сильнее оппонента, и уж точно постараются продемонстрировать свою силу в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа ШвецииU21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.93.

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    Грузия U21 — Швеция U21: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Шведская молодежка начинает и выигрывает?
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