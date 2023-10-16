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    Обойдет ли Исландия Боснию?

    Исландия — Лихтенштейн. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Евро-2024, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Лихтенштейн
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    Исландия — фаворит матча
    В понедельник, 16 октября, в Рейкьявике сборная Исландии сыграет против национальной команды Лихтенштейна в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 16 Октября 2023 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
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    Исландия

    Команда переживает не лучший этап, ведь занимает 5-е место. Исландцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь семь очков в семи матчах.

    Зато атакуют островитяне, которые на три очка отстают от Боснии и Герцеговины, вполне себе сносно. В семи матчах игроки команды наколотили 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Коэффициенты матча Исландия — Лихтенштейн

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  • 1.0713.0068.00Бонус$9500
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    В своем предпоследнем матче Исландия не смогла одержать победу. На своем поле она потеряла очки против Люксембурга (1:1), несмотря на выигранный первый тайм.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последних двух поединках коллектив избежал неудач после серии в виде трех поражений, поэтому при не лучшей форме он выглядит явным фаворитом грядущей дуэли против аутсайдера группы.

    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна — слабейшая в этой группе. У команды совершенно не клеится игра. В семи матчах зафиксировано семь поражений.

    Вряд ли что-то изменится и в грядущем поединке. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе все же явная.

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  • 13/10/2023

    • Лихтенштейн проиграл во всех семи предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), Боснии и Герцеговине (1:2), Словакии (0:3) и тем же боснийцам (0:2).

    Коллектив не побеждает вот уже три года во всех турнирах, включая товарищеские встречи, а серия поражений составляет 20 поединков, так что у гостей мизерные шансы не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Исландию, коэффициент на победу которой равен 1,05. Успех Лихтейнштейна оценивается в 41,00, ничья — в 15,00.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев и в пяти последних — гостей было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,10.

    Еще один вариант ставки — Исландия выиграет при тотал меньше 3,5 голов за 2,22, ведь гости проиграли 20 последних матчей, в пяти последних из которых было забито меньше 3,5 голов.

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    Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Исландия Боснию?
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