В понедельник, 16 октября, в Рейкьявике сборная Исландии сыграет против национальной команды Лихтенштейна в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия

Команда переживает не лучший этап, ведь занимает 5-е место. Исландцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь семь очков в семи матчах.

Зато атакуют островитяне, которые на три очка отстают от Боснии и Герцеговины, вполне себе сносно. В семи матчах игроки команды наколотили 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Коэффициенты матча Исландия — Лихтенштейн 1X2Новым игрокам 1.0713.0068.00Бонус$9500

В своем предпоследнем матче Исландия не смогла одержать победу. На своем поле она потеряла очки против Люксембурга (1:1), несмотря на выигранный первый тайм.

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В последних двух поединках коллектив избежал неудач после серии в виде трех поражений, поэтому при не лучшей форме он выглядит явным фаворитом грядущей дуэли против аутсайдера группы.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна — слабейшая в этой группе. У команды совершенно не клеится игра. В семи матчах зафиксировано семь поражений.

Вряд ли что-то изменится и в грядущем поединке. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе все же явная.

Лихтенштейн проиграл во всех семи предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), Боснии и Герцеговине (1:2), Словакии (0:3) и тем же боснийцам (0:2).

Коллектив не побеждает вот уже три года во всех турнирах, включая товарищеские встречи, а серия поражений составляет 20 поединков, так что у гостей мизерные шансы не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Исландию, коэффициент на победу которой равен 1,05. Успех Лихтейнштейна оценивается в 41,00, ничья — в 15,00.

В четырех из пяти последних матчей хозяев и в пяти последних — гостей было забито меньше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,10.

Еще один вариант ставки — Исландия выиграет при тотал меньше 3,5 голов за 2,22, ведь гости проиграли 20 последних матчей, в пяти последних из которых было забито меньше 3,5 голов.