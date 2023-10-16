Исландия
Команда переживает не лучший этап, ведь занимает 5-е место. Исландцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь семь очков в семи матчах.
Зато атакуют островитяне, которые на три очка отстают от Боснии и Герцеговины, вполне себе сносно. В семи матчах игроки команды наколотили 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Коэффициенты матча Исландия — Лихтенштейн
В своем предпоследнем матче Исландия не смогла одержать победу. На своем поле она потеряла очки против Люксембурга (1:1), несмотря на выигранный первый тайм.
В последних двух поединках коллектив избежал неудач после серии в виде трех поражений, поэтому при не лучшей форме он выглядит явным фаворитом грядущей дуэли против аутсайдера группы.
Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна — слабейшая в этой группе. У команды совершенно не клеится игра. В семи матчах зафиксировано семь поражений.
Вряд ли что-то изменится и в грядущем поединке. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе все же явная.
Лихтенштейн проиграл во всех семи предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), Боснии и Герцеговине (1:2), Словакии (0:3) и тем же боснийцам (0:2).
Коллектив не побеждает вот уже три года во всех турнирах, включая товарищеские встречи, а серия поражений составляет 20 поединков, так что у гостей мизерные шансы не проиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Исландию, коэффициент на победу которой равен 1,05. Успех Лихтейнштейна оценивается в 41,00, ничья — в 15,00.
В четырех из пяти последних матчей хозяев и в пяти последних — гостей было забито меньше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,10.
Еще один вариант ставки — Исландия выиграет при тотал меньше 3,5 голов за 2,22, ведь гости проиграли 20 последних матчей, в пяти последних из которых было забито меньше 3,5 голов.