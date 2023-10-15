«Нэшвилл» сыграет на своем поле с «Нью-Инглэнд Революшн» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Эта команда уже обеспечила себе место в 1/8 плей-офф. Сейчас «Нэшвилл» пребывает на 7 месте турнирной таблицы МЛС.

Теоретически команда может подняться на 6 место. Вот только для этого нужны две виктории в двух оставшихся матчах.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Нэшвилл» расписал сухую мировую с «Филадельфией».

Все прогнозы на футбол

Вообще, «Нэшвилл» не забивает уже в трех матчах кряду. Пусть и пропустила в них команда всего лишь однажды.

Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи. Тем паче, соперник допускает слишком много ошибок в обороне.

«Нью-Инглэнд Революшн»

Эта команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы. Причем шансы завершить регулярный чемпионат в тройке еще имеются!

Главным бичом команды является слабая оборона. В 32 матчах чемпионата США она дала результативный сбой 42 раза.

Свой предыдущий поединок «Нью-Инглэнд Революшн» провел неудачно. Команда в борьбе уступила «Орландо Сити» (2:3).

Не прибавляет позитива и серия из двух поражений подряд. Да и вообще, из пяти последних поединков выигран лишь один.

Нет сомнений, что гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Атакует команда вполне себе прилично!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.81.

На викторию «Нью-Инглэнд Революшн» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.90.

«Нэшвилл» уже почти два с половиной года не обыгрывал «Революшн», так что будет явно максимально настроен с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.