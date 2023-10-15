«Нэшвилл»
Эта команда уже обеспечила себе место в 1/8 плей-офф. Сейчас «Нэшвилл» пребывает на 7 месте турнирной таблицы МЛС.
Теоретически команда может подняться на 6 место. Вот только для этого нужны две виктории в двух оставшихся матчах.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Нэшвилл» расписал сухую мировую с «Филадельфией».
Вообще, «Нэшвилл» не забивает уже в трех матчах кряду. Пусть и пропустила в них команда всего лишь однажды.
Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи. Тем паче, соперник допускает слишком много ошибок в обороне.
«Нью-Инглэнд Революшн»
Эта команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы. Причем шансы завершить регулярный чемпионат в тройке еще имеются!
Главным бичом команды является слабая оборона. В 32 матчах чемпионата США она дала результативный сбой 42 раза.
Свой предыдущий поединок «Нью-Инглэнд Революшн» провел неудачно. Команда в борьбе уступила «Орландо Сити» (2:3).
Не прибавляет позитива и серия из двух поражений подряд. Да и вообще, из пяти последних поединков выигран лишь один.
Нет сомнений, что гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Атакует команда вполне себе прилично!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.81.
На викторию «Нью-Инглэнд Революшн» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.90.
«Нэшвилл» уже почти два с половиной года не обыгрывал «Революшн», так что
Наш прогноз — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.