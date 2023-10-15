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    «Нэшвилл» начнет без экивоков!

    «Нэшвилл» — «Нью-Инглэнд Революшн». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, МЛС, 15 октября 2023 года

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    «Нэшвилл»
    «Нэшвилл» сыграет на своем поле с «Нью-Инглэнд Революшн» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 15 Октября 2023 года

    «Нэшвилл»

    Эта команда уже обеспечила себе место в 1/8 плей-офф. Сейчас «Нэшвилл» пребывает на 7 месте турнирной таблицы МЛС.

    Теоретически команда может подняться на 6 место. Вот только для этого нужны две виктории в двух оставшихся матчах.

    Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Нэшвилл» расписал сухую мировую с «Филадельфией».

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    Вообще, «Нэшвилл» не забивает уже в трех матчах кряду. Пусть и пропустила в них команда всего лишь однажды.

    Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи. Тем паче, соперник допускает слишком много ошибок в обороне.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Эта команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы. Причем шансы завершить регулярный чемпионат в тройке еще имеются!

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 32 матчах чемпионата США она дала результативный сбой 42 раза.

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    • Свой предыдущий поединок «Нью-Инглэнд Революшн» провел неудачно. Команда в борьбе уступила «Орландо Сити» (2:3).

    Не прибавляет позитива и серия из двух поражений подряд. Да и вообще, из пяти последних поединков выигран лишь один.

    Нет сомнений, что гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Атакует команда вполне себе прилично!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.81.

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    На викторию «Нью-Инглэнд Революшн» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.90.

    «Нэшвилл» уже почти два с половиной года не обыгрывал «Революшн», так что будет явно максимально настроен с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.

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    «Нэшвилл» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. «Нэшвилл» начнет без экивоков!
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