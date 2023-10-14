14 октября в товарищеском матче сыграют сборные США и Германии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. США — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Сборная США разочаровала своих болельщиков, когда не попала на ЧМ-2018. Но затем команда прибавила и улучшила результаты.

На чемпионате мира 2022 года американцы удачно сыграли на групповом этапе и даже пробились в плей-офф. Но в 1/8 финала США остановили Нидерланды, которые тогда возглавлял Луи ван Гал.

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В 2023 году американская сборная выиграла Лигу наций. А в Золотом кубке КОНКАКАФ случилась сенсация. В 1/2 финала США по пенальти проиграли Панаме.

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В сентябре американская команда провела два товарищеских матча. Результаты оказались очень удачными. США сначала разгромили Узбекистан со счетом 3:0, а потом — Оман (4:0).

Германия

Сборная Германии провалила ЧМ-2022 в Катаре, оставшись за бортом плей-офф. Болельщики надеялись, что будут сделаны правильные выводы, но результаты особо не улучшились.

В июне бундестим в товарищеских встречах проиграл Польше и Колумбии, а в сентябре был разгромлен Японией. Только после этого в тренерском штабе произошли изменения. Новым наставником был назначен Юлиан Нагельсман, для которого предстоящий матч с США станет дебютным.

Германия дважды уступала американской команде в товарищеских матчах. Поражения случились в 2013 и 2015 годах. Но на ЧМ-2014 немцы победили США со счетом 1:0.

Нагельсман в своем первом матче на посту главного тренера сборной Германии наверняка настроен решительно. Каждый специалист хочет дебютировать с победы. Гости вряд ли проведут товарищескую игру с США спустя рукава.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Германии можно поставить за 1.90. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.80. Ничья оценена — в 3.74.

Сборную США не стоит переоценивать. Хозяева наверняка будут экспериментировать с составом, а бундестим постарается выиграть дебютный матч для своего нового тренера.

Можно сделать ставку на победу Германии с коэффициентом 1.90.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.79.