ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден Азар Азар воплощал лучшее в футболе: радость самовыражения на поле «Тоттенхэм»Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ Эдсон БардозаИнтригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81
    Все новости спорта

    «Альбасете» прервет серию без ничьих?

    «Овьедо» — «Альбасете». Прогноз, ставка (к. 3.08) на футбол, чемпионат Испании, 13 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Альбасете»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Альбасете»
    В пятницу, 13 октября, в 11-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем поле сыграет против «Альбасете». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Овьедо» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 13 Октября 2023 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:00 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •

    «Овьедо»

    «Овьедо» закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.

    Это же первенство «карбайонцы» начали очень плохо и не могли победить на протяжении первых семи туров. За этот период они расписали три ничьи и четыре встречи проиграли, забив только два гола.

    Коэффициенты матча Овьедо — Альбасете

    1X2Новым игрокам
  • 2.353.003.40Бонус$9500
    •

    Однако в последующих трех играх «синие» не уступали, выиграв в гостях 3:1 у новичка «Эльденсе» и 1:0 дома у «Уэски», а также расписав мировую в прошлом туре с «Леганесом» 0:0 на его поле.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    И десятью очками «Овьедо» находится во второй половине турнирной таблицы Сегунды, опережая всего лишь на один балл зону вылета.

    «Альбасете»

    «Альбасете» в прошлом сезоне финишировал на шестой строке в основной части чемпионата и пробился в плей-офф, где сразу же проиграл противостояние «Леванте».

    По итогам же текущего розыгрыша Сегунды «сырники» с 14 зачетными пунктами находятся в середине турнирной таблицы, отсавая от зоны стыков повышения на пять баллов.

    Все прогнозы на футбол

    Начал коллектив первенство с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды сыграл дома вничью и проиграл на выезде «Леганесу» 0:2. В последующих же играх он не расписывал мировые.

    За семь встреч «Альбасете» потерпел три фиаско и добыл четыре виктории. В прошлом туре он уступил дома 0:2 «Леванте», а перед этим выиграл две игры подряд.

    В двух минувших чемпионатах Сегунды в противостоянии этих команд дважды победил «Альбесете» по 1:0 и дважды была ничья по 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.35.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Альбасете» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.08.

    В этом матче прогнозируем, что «Альбасете» прервет свою серию без ничьих и этот матч завершит миром.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Марожан — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Аддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Египет — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч ФСК Мариуполь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бай — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Грузия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Словакия (до 21 года) — Польша (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Овьедо» — «Альбасете»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. «Альбасете» прервет серию без ничьих?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры