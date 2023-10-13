В пятницу, 13 октября, в 11-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем поле сыграет против «Альбасете». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Овьедо» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

«Овьедо» закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.

Это же первенство «карбайонцы» начали очень плохо и не могли победить на протяжении первых семи туров. За этот период они расписали три ничьи и четыре встречи проиграли, забив только два гола.

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Однако в последующих трех играх «синие» не уступали, выиграв в гостях 3:1 у новичка «Эльденсе» и 1:0 дома у «Уэски», а также расписав мировую в прошлом туре с «Леганесом» 0:0 на его поле.

Календарь и таблица испанской Примеры

И десятью очками «Овьедо» находится во второй половине турнирной таблицы Сегунды, опережая всего лишь на один балл зону вылета.

«Альбасете»

«Альбасете» в прошлом сезоне финишировал на шестой строке в основной части чемпионата и пробился в плей-офф, где сразу же проиграл противостояние «Леванте».

По итогам же текущего розыгрыша Сегунды «сырники» с 14 зачетными пунктами находятся в середине турнирной таблицы, отсавая от зоны стыков повышения на пять баллов.

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Начал коллектив первенство с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды сыграл дома вничью и проиграл на выезде «Леганесу» 0:2. В последующих же играх он не расписывал мировые.

За семь встреч «Альбасете» потерпел три фиаско и добыл четыре виктории. В прошлом туре он уступил дома 0:2 «Леванте», а перед этим выиграл две игры подряд.

В двух минувших чемпионатах Сегунды в противостоянии этих команд дважды победил «Альбесете» по 1:0 и дважды была ничья по 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.35.

На викторию «Альбасете» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.08.

В этом матче прогнозируем, что «Альбасете» прервет свою серию без ничьих и этот матч завершит миром.