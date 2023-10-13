Сборная Англии сыграет на своем поле с командой Австралии в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 13 октября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 21:45 мск. Англия — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Для англичан встреча с австралийцами будет разминкой перед важной встречей с Италией в квалификации Евро-2024.

Хотя уже сейчас понятно, что Англия уже практически гарантировала себе выход из группы.

Коэффициенты матча Англия — Австралия 1X2Новым игрокам 1.206.5015.00Бонус$9500

Команда Гарета Саутгейта одержала четыре победы и ни разу не проиграла в первых пяти матчах отбора, благодаря чему опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить результативность Англии, которая на этом отрезке наколотила уже 16 мячей, а пропустила всего лишь два.

Скорее всего, в предстоящем матче у Англии будет смешанный состав. Саутгейт наверняка захочет поберечь лидеров сборной к игре с Италией.

Австралия

Австралийцы тем временем после чемпионата мира в Катаре провели всего лишь четыре матча.

И во всех случаях — товарищеские. В Азии отборочный турнир на чемпионат мира начнется только в следующем месяце.

В марте команда Грэма Арнолда сыграла сразу два матча с Эквадором. В первом «соккеруз» одержали победу — 3:1, а во втором уступили — 1:2.

В июне сборная Австралии провела очень бодрую встречу с Аргентиной (0:2). Несмотря на поражение, по игре команда с Зеленого континента оставила очень приятное впечатление.

Ну и не стоит забывать, что Австралия вышла из группы на ЧМ-2022, а в 1/8 финала ее с трудом остановила все та же Аргентина.

Прогноз и ставка

На Англию в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу Австралии — за 15.50.

На самом деле, здесь не все так однозначно. Есть ли смысл звездам АПЛ выкладываться на полную в матче, который, по сути, ничего не значит? Абсолютно никакого.

Тогда как резвые австралийцы захотят себя показать в матче против топовой команды. С настроем у них точно не будет проблем.

В общем, склоняемся к тому, что Австралия если и програет, то вряд ли с разгромным счетом.

Ставка — победа Австралии с форой (+1,5) за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 2.40.