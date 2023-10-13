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    Австралия шокирует Англию на «Уэмбли»?

    Англия — Австралия. Ставка (к. 2.34) и прогноз на товарищеский матч 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Австралия
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    Джуд Беллингем
    Сборная Англии сыграет на своем поле с командой Австралии в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 13 октября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 21:45 мск. Англия — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Октября 2023 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 21:45 Австралия Австралия
  • Канберра
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    Англия

    Для англичан встреча с австралийцами будет разминкой перед важной встречей с Италией в квалификации Евро-2024.

    Хотя уже сейчас понятно, что Англия уже практически гарантировала себе выход из группы.

    Коэффициенты матча Англия — Австралия

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    Команда Гарета Саутгейта одержала четыре победы и ни разу не проиграла в первых пяти матчах отбора, благодаря чему опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

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    Стоит отметить результативность Англии, которая на этом отрезке наколотила уже 16 мячей, а пропустила всего лишь два.

    Скорее всего, в предстоящем матче у Англии будет смешанный состав. Саутгейт наверняка захочет поберечь лидеров сборной к игре с Италией.

    Австралия

    Австралийцы тем временем после чемпионата мира в Катаре провели всего лишь четыре матча.

    И во всех случаях — товарищеские. В Азии отборочный турнир на чемпионат мира начнется только в следующем месяце.

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    • В марте команда Грэма Арнолда сыграла сразу два матча с Эквадором. В первом «соккеруз» одержали победу — 3:1, а во втором уступили — 1:2.

    В июне сборная Австралии провела очень бодрую встречу с Аргентиной (0:2). Несмотря на поражение, по игре команда с Зеленого континента оставила очень приятное впечатление.

    Ну и не стоит забывать, что Австралия вышла из группы на ЧМ-2022, а в 1/8 финала ее с трудом остановила все та же Аргентина.

    Прогноз и ставка

    На Англию в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу Австралии — за 15.50.

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    На самом деле, здесь не все так однозначно. Есть ли смысл звездам АПЛ выкладываться на полную в матче, который, по сути, ничего не значит? Абсолютно никакого.

    Тогда как резвые австралийцы захотят себя показать в матче против топовой команды. С настроем у них точно не будет проблем.

    В общем, склоняемся к тому, что Австралия если и програет, то вряд ли с разгромным счетом.

    Ставка — победа Австралии с форой (+1,5) за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 2.40.

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    Англия — Австралия: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Австралия шокирует Англию на «Уэмбли»?
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