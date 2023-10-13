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    Добудет ли Боливия первые баллы в отборе ЧМ-2026?

    Боливия — Эквадор. Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, квалификация ЧМ-2026, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Эквадор
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    Игрок сборной Боливии
    В третьем туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Боливии на своем поле сыграет против национальной команды Эквадора. Встреча пройдет в ночь на 13 октября, начало — в 02:00 по мск. Боливия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Боливия

    Национальная команда Боливии только дважды в своей истории квалифицировалась на мировые первенства. Правда, последний раз это ей удалось аж в 1994 году.

    В прошлом же отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре «зеленые» были далеки от завоевания путевки в финальную часть, заняв предпоследнее место в отборе, отстав от проходной строки на девять баллов.

    Боливийцы смогли в минувшей квалификации к мундиалу выиграть только четыре игры из 18, причем каждый раз побеждая в родных стенах, трижды еще сыграли вничью и потерпели аж 11 фиаско.

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    В этой компании сборная Боливии провела уже два матча и оба их проиграла. На старте турнира она была разгромлена в гостях 1:5 Бразилией, после чего уступила дома 0:3 Аргентине.

    Эквадор

    Сборная Эквадора четыре раза в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением на мудиалях был выход в 1/8 финала в 2006 году.

    В прошлом отборе к ЧМ-2022 «трехцветные» финишировали на четвертой позиции и благодаря этому получили прямой билет в финальную часть мирового первенства.

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    • В Катаре эквадорцы не смогли преодолеть групповую стадию, финишировав третьими в своем квартете с 4 очками. Они смогли обыграть 2:0 хозяев турнира, расписали мировую 1:1 с Нидерландами и уступили 1:2 Сенегалу.

    В первом туре данной компании Эквадор потерпел выездное фиаско от Аргентины со счетом 0:1, а во втором игровом дне он дома одолел Уругвай 2:1.

    Эквадорцы обыграли боливийцев в пяти последних очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлой квалификации ЧМ — 3:0 дома и 3:2 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Эквадора предлагают — 1.93.

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    На викторию Боливии дают — 3.93, ничья оценена — в 3.50.

    В этом поединке прогнозируем, что боливийцы смогут заработать первые очки в этом отборе, ведь они именно в родных стенах добывают львиную долю своих пунктов.

    И также еще ставим на обмен забитыми мячами, так как на поле Боливии эти соперники зачастую огорчают друг друга.

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    Боливия — Эквадор: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Добудет ли Боливия первые баллы в отборе ЧМ-2026?
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