В третьем туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Боливии на своем поле сыграет против национальной команды Эквадора. Встреча пройдет в ночь на 13 октября, начало — в 02:00 по мск. Боливия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Национальная команда Боливии только дважды в своей истории квалифицировалась на мировые первенства. Правда, последний раз это ей удалось аж в 1994 году.

В прошлом же отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре «зеленые» были далеки от завоевания путевки в финальную часть, заняв предпоследнее место в отборе, отстав от проходной строки на девять баллов.

Боливийцы смогли в минувшей квалификации к мундиалу выиграть только четыре игры из 18, причем каждый раз побеждая в родных стенах, трижды еще сыграли вничью и потерпели аж 11 фиаско.

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В этой компании сборная Боливии провела уже два матча и оба их проиграла. На старте турнира она была разгромлена в гостях 1:5 Бразилией, после чего уступила дома 0:3 Аргентине.

Эквадор

Сборная Эквадора четыре раза в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением на мудиалях был выход в 1/8 финала в 2006 году.

В прошлом отборе к ЧМ-2022 «трехцветные» финишировали на четвертой позиции и благодаря этому получили прямой билет в финальную часть мирового первенства.

В Катаре эквадорцы не смогли преодолеть групповую стадию, финишировав третьими в своем квартете с 4 очками. Они смогли обыграть 2:0 хозяев турнира, расписали мировую 1:1 с Нидерландами и уступили 1:2 Сенегалу.

В первом туре данной компании Эквадор потерпел выездное фиаско от Аргентины со счетом 0:1, а во втором игровом дне он дома одолел Уругвай 2:1.

Эквадорцы обыграли боливийцев в пяти последних очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлой квалификации ЧМ — 3:0 дома и 3:2 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Эквадора предлагают — 1.93.

На викторию Боливии дают — 3.93, ничья оценена — в 3.50.

В этом поединке прогнозируем, что боливийцы смогут заработать первые очки в этом отборе, ведь они именно в родных стенах добывают львиную долю своих пунктов.

И также еще ставим на обмен забитыми мячами, так как на поле Боливии эти соперники зачастую огорчают друг друга.