12 октября в товарищеском матче сыграют сборные Грузии и Таиланда. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Грузия — Таиланд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

Сборная играет очень нестабильно в квалификации Евро-2024, занимая 4-е место в своей группе с 4 очками в активе, имея мало шансов побороться за 2-ю строчку, которая позволяет выйти в основной этап турнира.

Грузия за 4 матча пропустила очень много — 13 голов. Больше пропустил только Кипр. Во многом этому поспособствовал матч позапрошлого тура с Испанией, где грузинская сборная пропустила аж 7 голов, забив всего один.

Коэффициенты матча Грузия — Таиланд 1X2Новым игрокам 1.226.5012.50Бонус$9500

Сборная начала квалификацию за здравие, но затем случился провал. Сначала Грузия сыграла вничью, потом победила, после чего не набрала ни одного очка.

Все прогнозы на футбол

В трех последних поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024, у коллектива серия поражений из трех поединков, поэтому грядущая игра — шанс вернуться к победам.

Таиланд

Команда сейчас в неплохой форме, несмотря на то, что проиграла в последнем матче Кубке Короля, уступив Ираку (2:2) в серии пенальти.

Надежная оборона не является главным достоянием сборной. В шести последних матчах она не пропустила только один раз.

Полгода назад Таиланд провел успешный турнир, выиграв чемпионат АСЕАН. В его финале он сумел обыграть Вьетнам, когда после выездной ничьей 2:2 победил дома 1:0.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у него мало шансов на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Грузию, коэффициент на победу которой равен 1,23. Успех Таиланда оценивается в 9,75, ничья — в 6,05.

В последних пяти из шести матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,24.

Еще один вариант ставки — Грузия выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,11, поскольку хозяева — явный фаворит, а в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.