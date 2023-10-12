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    Грузия прервет неудачи

    Грузия — Таиланд. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Грузии
    Прогноз и ставки на Грузия — Таиланд
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    Грузия — фаворит матча
    12 октября в товарищеском матче сыграют сборные Грузии и Таиланда. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Грузия — Таиланд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Октября 2023 года
    Грузия
  • Тбилиси
    •  Грузия 19:00 Таиланд Таиланд
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Грузия

    Сборная играет очень нестабильно в квалификации Евро-2024, занимая 4-е место в своей группе с 4 очками в активе, имея мало шансов побороться за 2-ю строчку, которая позволяет выйти в основной этап турнира.

    Грузия за 4 матча пропустила очень много — 13 голов. Больше пропустил только Кипр. Во многом этому поспособствовал матч позапрошлого тура с Испанией, где грузинская сборная пропустила аж 7 голов, забив всего один.

    Коэффициенты матча Грузия — Таиланд

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  • 1.226.5012.50Бонус$9500
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    Сборная начала квалификацию за здравие, но затем случился провал. Сначала Грузия сыграла вничью, потом победила, после чего не набрала ни одного очка.

    Все прогнозы на футбол

    В трех последних поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024, у коллектива серия поражений из трех поединков, поэтому грядущая игра — шанс вернуться к победам.

    Таиланд

    Команда сейчас в неплохой форме, несмотря на то, что проиграла в последнем матче Кубке Короля, уступив Ираку (2:2) в серии пенальти.

    Надежная оборона не является главным достоянием сборной. В шести последних матчах она не пропустила только один раз.

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  • 09/10/2023

    • Полгода назад Таиланд провел успешный турнир, выиграв чемпионат АСЕАН. В его финале он сумел обыграть Вьетнам, когда после выездной ничьей 2:2 победил дома 1:0.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у него мало шансов на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Грузию, коэффициент на победу которой равен 1,23. Успех Таиланда оценивается в 9,75, ничья — в 6,05.

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    В последних пяти из шести матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,24.

    Еще один вариант ставки — Грузия выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,11, поскольку хозяева — явный фаворит, а в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    Грузия — Таиланд: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Грузия прервет неудачи
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