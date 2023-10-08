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    Сумеет ли «Байер» учинить разгром «козлам»?

    «Байер» — «Кельн». Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, Бундеслига, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Кельн»
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    Джереми Фримпонг
    «Байер» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Октября 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Байер»

    Леверкузенцы прекрасно начали нынешний чемпионат. Сейчас «фармацевты» лидируют, выиграв в 5 матчах из 6.

    На днях команда еще и добыла победу над «Мольде» (1:2) в рамках Лиги Европы. Да и вообще, Хаби Алонсо выстроил отличный коллектив.

    Коэффициенты матча Байер — Кёльн

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    В предыдущем туре чемпионата «Байер» добыл три очка. Леверкузенцы учинили разгром слабенькому «Майнцу» (3:0).

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    Прибавляет позитива и действующая четырехматчевая победная серия. В трех из них команда Хаби Алонсо забила три и больше мячей.

    «Байер» наверняка будет максимально активен в атаке. Мотивация сохранить лидерство у команды просто огромная.

    «Кельн»

    Эта команда на данный момент находится на 17 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Кельн» разжился всего одним баллом.

    Главным бичом «козлов» является слабая реализация. В 6 поединках Бундеслиги она смогла отличиться всего 4 точными ударами.

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  • 05/10/2023

    • Свой предыдущий поединок «Кельн» провел неудачно. Дома команда абсолютно по делу уступила «Штутгарту» (0:2).

    Единственный зачетный пункт был добыт во Франкфурте-на-Майне (1:1). Причем случилось это еще больше месяца назад.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Правда, никаких предпосылок взять очки на «Бай-Арене» у них нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Кельна» дают — 8.80, ничья оценена — в 5.75.

    «Байер» в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно и агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Байер» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Байер» учинить разгром «козлам»?
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