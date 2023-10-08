«Байер» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Леверкузенцы прекрасно начали нынешний чемпионат. Сейчас «фармацевты» лидируют, выиграв в 5 матчах из 6.

На днях команда еще и добыла победу над «Мольде» (1:2) в рамках Лиги Европы. Да и вообще, Хаби Алонсо выстроил отличный коллектив.

Коэффициенты матча Байер — Кёльн 1X2Новым игрокам 1.325.809.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Байер» добыл три очка. Леверкузенцы учинили разгром слабенькому «Майнцу» (3:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Прибавляет позитива и действующая четырехматчевая победная серия. В трех из них команда Хаби Алонсо забила три и больше мячей.

«Байер» наверняка будет максимально активен в атаке. Мотивация сохранить лидерство у команды просто огромная.

«Кельн»

Эта команда на данный момент находится на 17 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Кельн» разжился всего одним баллом.

Главным бичом «козлов» является слабая реализация. В 6 поединках Бундеслиги она смогла отличиться всего 4 точными ударами.

Свой предыдущий поединок «Кельн» провел неудачно. Дома команда абсолютно по делу уступила «Штутгарту» (0:2).

Единственный зачетный пункт был добыт во Франкфурте-на-Майне (1:1). Причем случилось это еще больше месяца назад.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Правда, никаких предпосылок взять очки на «Бай-Арене» у них нет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.37.

На викторию «Кельна» дают — 8.80, ничья оценена — в 5.75.

«Байер» в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно и агрессивно атаковать .

Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.