ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома»«Рома» — «Серветт» 4:0. Онлайн Cyberpunk 20775 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • 00:03
    • «Ливерпуль» справился с «Юнионом», «Тулуза» переиграла ЛАСК
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
    Все новости спорта

    «Эвертон» продлит безвыигрышную серию «Борнмута»?

    «Эвертон» — «Борнмут». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Англии 7 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эвертон» не набрал ни одного очка в четырех домашних матчах АПЛ
    «Эвертон» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

    На прошлой неделе «Эвертон» проиграл на своем поле «Лутону» (1:2), у которого до этого было лишь одно очко.

    Коэффициенты матча Эвертон — Борнмут

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.753.85Бонус$9500
    •

    Правда, за несколько дней до столь неприятного поражения «ириски» выбили из Кубка английской лиги крепкую «Астон Виллу», одержав выездную победу со счетом 2:1.

    А еще чуть раньше команда Шона Дайча выиграла на поле «Брентфорда» — 3:1.

    «Эвертон» явно не выглядит безнадежным, но в целом результаты пока оставляют желать лучшего. Впереди непростая борьба за выживание.

    В контексте предстоящей игры важно обратить внимание на один очень показательный момент: серия поражений «Эвертона» на своем поле в рамках текущей кампании в АПЛ составляет уже четыре матча. На этом отрезке у них лишь один забитый мяч.

    «Борнмут»

    «Борнмут» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в семи матчах три очка.

    В отличие от «Эвертона», «Борнмут» еще ни разу не выигрывал в новом сезоне АПЛ.

    Команда Андони Ираолы очень слабо провела недавние матчи в чемпионате, проиграв «Брайтону» и «Арсеналу» с общим счетом 1:7.

    Все прогнозы на АПЛ

    Но недооценивать «Борнмут» все же нельзя. Один из аутсайдеров уже успел отобрать очки у «Вест Хэма» и «Челси» — эти матчи завершились вничью.

    Также стоит отметить, что «Борнмут» до сих пор забивал во всех гостевых матчах текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Борнмута» — за 3.72.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Как и в прошлом сезоне, «Эвертон» и «Борнмут», скорее всего, проснутся уже ближе к весне, а до этого от них не надо ждать ничего конструктивного.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Палмейрас — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гарсия — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марожан — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Саккари — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Накашима — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Остапенко — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Полесье — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Эвертон» продлит безвыигрышную серию «Борнмута»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры