«Эвертон» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

На прошлой неделе «Эвертон» проиграл на своем поле «Лутону» (1:2), у которого до этого было лишь одно очко.

Коэффициенты матча Эвертон — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.953.753.85Бонус$9500

Правда, за несколько дней до столь неприятного поражения «ириски» выбили из Кубка английской лиги крепкую «Астон Виллу», одержав выездную победу со счетом 2:1.

А еще чуть раньше команда Шона Дайча выиграла на поле «Брентфорда» — 3:1.

«Эвертон» явно не выглядит безнадежным, но в целом результаты пока оставляют желать лучшего. Впереди непростая борьба за выживание.

В контексте предстоящей игры важно обратить внимание на один очень показательный момент: серия поражений «Эвертона» на своем поле в рамках текущей кампании в АПЛ составляет уже четыре матча. На этом отрезке у них лишь один забитый мяч.

«Борнмут»

«Борнмут» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в семи матчах три очка.

В отличие от «Эвертона», «Борнмут» еще ни разу не выигрывал в новом сезоне АПЛ.

Команда Андони Ираолы очень слабо провела недавние матчи в чемпионате, проиграв «Брайтону» и «Арсеналу» с общим счетом 1:7.

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Но недооценивать «Борнмут» все же нельзя. Один из аутсайдеров уже успел отобрать очки у «Вест Хэма» и «Челси» — эти матчи завершились вничью.

Также стоит отметить, что «Борнмут» до сих пор забивал во всех гостевых матчах текущего сезона.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Борнмута» — за 3.72.

Как и в прошлом сезоне, «Эвертон» и «Борнмут», скорее всего, проснутся уже ближе к весне, а до этого от них не надо ждать ничего конструктивного.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.10.