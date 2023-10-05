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    Смогут ли «Вильярреал» и «Ренн» выявить сильнейшего?

    «Вильярреал» — «Ренн». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    «Вильярреал»
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 05 Октября 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Вильярреал»

    Команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия взяла не очень удачный старт в новом сезоне испанской Примеры. «Желтая подлодка» в восьми матчах проиграла четыре, а выиграла только два, дважды сыграв вничью.

    В итоге коллектив сейчас имеет в своем активе восемь очков и занимает только тринадцатое место в турнирной таблице. «Вильярреал» смог десять раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых тринадцать мячей. Отставание от лидирующей группы уже существенное.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Ренн

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    Неудачный старт привел к смене главного тренера. На смену Кике Сетьену пришел Пачета. Несмотря на это, испанцы проиграли свой первый матч Лиги Европы, на выезде уступив «Панатинаикосу» (0:2). Команда все равно остается претендентом на выход из группы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последней игре «Вильярреал» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0), до этого было поражение от «Жироны» (1:2), а также ничейный исход в противостоянии с «Райо Вальекано» (1:1). Лишь перед этим команда смогла добыть победу, в родных стенах одолев «Альмерию» (2:1).

    «Ренн»

    Команда из одноименного города удачно стартовала в Лиге Европы. Коллектив из одноименного города в поединке первого тура группового этапа второго по престижности клубного турнира Старого Света на своем поле разгромил «Маккаби» (3:0) и возглавил свой квартет.

    В чемпионате Франции дела у «красно-черных» идут средне. Они провели семь матчей, в которых добыли только две победы и пять раз сыграли вничью, ни разу не уступив. Разница забитых и пропущенных мячей — 13:7.

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    • В итоге «Ренн» расположился на шестом месте в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов. Она только на три очка отстает от лидирующего «Монако», поэтому вся борьба в чемпионате еще впереди.

    В последней игре подопечные Брюно Женезьо в родных стенах разобрались с «Нантом» (3:1), а до этого они пять раз подряд сыграли вничью. Это было в матчах с «Монпелье» (0:0), «Лиллем» (2:2), «Брестом» (0:0), «Гавром» (2:2) и «Лансом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают поставить за 2.09.

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    На викторию «Ренна» дают 3.50, ничья оценена в 3.65.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также поставим на то, то команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Вильярреал» — «Ренн»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Вильярреал» и «Ренн» выявить сильнейшего?
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