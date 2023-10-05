«Бетис» сыграет на своем поле со «Спартой» Прага в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 19:45 мск. «Бетис» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Эта команда весьма посредственно выступает в своем чемпионате. «Бетис» занимает 7 место в турнирной таблице Примеры.

В 8 поединках команде удалось одержать всего лишь три победы. Да и 12 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Севильцы в родных стенах поставили на колени «Валенсию» (3:0).

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А вот в стартовом туре Лиги Европы севильцы минимально уступили шотландскому «Рейнджерс». Так что нужно срочно начинать активно набирать очки.

«Бетис» наверняка будет активно атаковать. Да и вообще, севильцы в родных стенах выглядят весьма впечатляюще.

«Спарта» Прага

Эта команда начала чемпионат весьма неплохо. «Спарта» Прага сейчас пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

В 10 матчах чемпионата Чехии «Спарта» Прага настреляла всего 27 мячей в ворота соперников. Да и выиграла команда 8 матчей из 10.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Спарта» Прага в родных стенах переиграла «Викторию» Пльзень (2:1).

Да и старт в Лиге Европы команда может записать себе в актив. Дома был обыгран кипрский «Арис» (3:2).

И уж точно «Спарта» Прага постарается зацепиться за очки. Пражане неплохо обороняются, что явно пригодится в выездной встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.80.

На викторию «Спарты» Прага дают — 4.52, ничья оценена — в 4.21.

Родные стены и мотивация добыть первые очки в Лиге Европы помогут севильцам победить.

Наш прогноз — Победа «Бетиса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.55.