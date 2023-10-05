«Мольде» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5-го октября, начало — в 22:00 мск. «Мольде» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

Эта норвежская команда далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, после 23-х туров занимая лишь 5-е место в чемпионате страны. «Мольде» отстает от тройки лидеров на 4 балла.

К тому же, у команды не задалось и начало группового этапа в Лиге Европы. Казалось, что «Мольде» вполне способна зацепиться за очки в матче с «Карабахом», но проиграл со счетом 0:1. Команда пропустила единственный гол на 55-й минуте встречи.

Стоит отметить, что в последнем туре чемпионата Норвегии «Мольде» всухую разгромил «Викинг» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме. К тому же, «Мольде» дал нанести только один удар в створ ворот.

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В предстоящем матче матче против «Байера» у команды гораздо меньше шансов, чем во встрече с «Карабахом», например. Норвежцы точно будут иметь шансы поразить ворота, но «Байер» слишком хорош в последнее время...

«Байер»

В последнее время команда просто прекрасна, круша соперников одного за другим. После 6-и туров в Бундеслиге «Байер» занимает 1-е место в таблице с 16-ю баллами в активе. В Лиге Европы, кстати, команда уже успела крупно победить.

Команда Хаби Алонсо забила больше всех в Бундеслиге и в ЛЕ тоже отличилась. В 1-м туре группового этапа «Байер» разгромил «Хеккен» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. Команда нанесла 10 ударов в створ ворот, нападение в «Байере» не может не радовать.

После перехода из бельгийского «Юниона» раскрылся Виктор Бонифаце, который за 6 матчей в чемпионате Германии забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи, а в матче ЛЕ с «Хеккеном» игрок отличился голом и ассистом.

В предстоящем «Байер» будет играть первым номером. Несмотря на это, немцы дают пространство сопернику, поэтому у «Мольде» точно будет шанс зацепиться за результат. Если «Байер» сможет правильно настроиться на этот поединок, то шансов у норвежцем маловато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.43.

На викторию «Мольде» дают — 6.90, ничья оценена — в 5.20.

«Байер» показывает феноменальное качество игры в последних матчах. Можно предположить, что команда Хаби Алонсо победить с комфортным преимуществом.

Наш прогноз — Победа «Байера» с форой (-1.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — в 1-м тайме забьет только одна команда за 1.70.