«Енисей» сыграет на своем поле с махачкалинским «Динамо» в рамках 12-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 1-го октября, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

После не столь выразительного старта сезона в Первой лиге команда осела в середине турнирной таблицы, занимая 11-е место с 14-ю очками в активе после 11-и туров. В некоторых матчах нынешнего сезона «Енисей» просто не узнать.

Команда не может похвастаться стабильностью, ведь за первые 4 матча в Первой лиге «Енисей» трижды проиграл, не забив за эти 3 проигранные встречи ни один гол и пропустив четырежды.

Стоит отметить, что после такого неудачного старта красноярская команда собралась и за последующие 7 встреч проиграла только дважды, выиграла 3 раза и дважды сыграла вничью.

Прогнозы на ФНЛ

В последнем туре команда не испытала проблем с «Черноморцем» (3:1), но это ни о чем не говорит, ведь предстоящий соперник команды махачкалинское «Динамо» является одним из лидеров чемпионата, а с лидерами у «Енисея» складывается не очень удачно.

В одном из последних туров команда уступила московскому «Торпедо» (0:1), а до этого проиграла «Алании» (1:2). С более мощными коллективами у «Енисея» выходят наружу все недостатки, но точно не стоит ждать того, что команда легко отдать матч.

«Динамо» Махачкала

Команда выдает шикарную игру на старте сезона, занимая 2-е место в таблице Первой лиги, отставая от лидера чемпионата «Алании» лишь на пару баллов. «Динамо» и в прошлом сезоне играла довольно интересно, а сейчас это еще подкрепляется результатом.

«Динамо» пропустило меньше остальных в лиге, всего 5 голов за 11 встреч при 13-и забитых. К тому же, в последних трех матчах махачкалинская команда вообще не дала ничего сделать сопернику на своей половине поля.

«Динамо» обыграло «Сокол» (2:0), «Аланию» (3:0) и «Ленинградец» (2:1). Удивительно, как легко махачкалинские футболисты разобрались с лидером лиги «Аланией», выиграв оба тайма и позволив нанести сопернику всего лишь 2 удара в створ ворот.

Предстоящий матч для «Динамо» будет настоящий проверкой, ведь «Енисей» жаждет вернуться в список лидеров Первой лиги и вновь побороться за стыки. С другой стороны, «Динамо» потеряло всего лишь одно очко в 6-и гостевых матчах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры не определили фаворита. На победу «Енисея» и «Динамо» предлагают — 2.64. Ничья оценена в 3.12.

Обе команды будут настроены на результат. Можно предположить, что махачкалинцы все-таки обыграют «Енисей», несмотря на сопротивление хозяев.

Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64.

Еще вариант для ставки — Тотал 2 меньше за 2.00.