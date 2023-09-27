«Кадис»
Команда также не собирается пасти задних. «Кадису» все прочат чуть ли не вылет из Примеры, а команда сейчас находится на девятом месте.
Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В шести матчах игроки «Кадиса» настреляли всего шесть мячей.
Коэффициенты матча Кадис — Райо Вальекано
Свой предыдущий поединок команда провела заурядно. «Кадис» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» (3:1).
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В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу победу при двух поражениях и двух ничьих, поэтому форма хозяев носит противоречивый характер.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 10 очков в шести встречах и лишь по дополнительным показателям уступает зоне еврокубков.
Фанаты «Пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.
В своем последнем матче клуб потерял очки, но и соперник был не из легких. На своем поле мадридцы разошлись миром на своем поле против «Вильярреала» (1:1).
На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в три поединка при двух победах, так что у гостей неплохая форма, а значит и шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Кадис», коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 2,92, ничья — в 3,25.
Гости выиграли два из трех последних поединков при трех матчах без поражений.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет за 2,92.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,95, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.