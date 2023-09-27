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    Поднимется ли «Райо Вальекано» в зону еврокубков?

    «Кадис» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, Примера, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Райо Вальекано»
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    «Райо Вальекано» занимает 7-е место
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 22:30 мск. «Кадис» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 22:30 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Кадис»

    Команда также не собирается пасти задних. «Кадису» все прочат чуть ли не вылет из Примеры, а команда сейчас находится на девятом месте.

    Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В шести матчах игроки «Кадиса» настреляли всего шесть мячей.

    Коэффициенты матча Кадис — Райо Вальекано

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  • 2.603.202.95Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела заурядно. «Кадис» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» (3:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу победу при двух поражениях и двух ничьих, поэтому форма хозяев носит противоречивый характер.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 10 очков в шести встречах и лишь по дополнительным показателям уступает зоне еврокубков.

    Фанаты «Пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.

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    • В своем последнем матче клуб потерял очки, но и соперник был не из легких. На своем поле мадридцы разошлись миром на своем поле против «Вильярреала» (1:1).

    На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в три поединка при двух победах, так что у гостей неплохая форма, а значит и шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кадис», коэффициент на победу которого равен 2,56. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 2,92, ничья — в 3,25.

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    Гости выиграли два из трех последних поединков при трех матчах без поражений.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет за 2,92.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,95, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Кадис» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Райо Вальекано» в зону еврокубков?
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