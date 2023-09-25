В понедельник, 25 сентября, в 7-м туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Эспаньола». Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Тенерифе» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

В первых же двух турах нового розыгрыша Сегунды канарцы добыли две виктории без пропущенных мячей, переиграв на своем поле «Овьедо» 1:0 и «Уэску» 2:0 в гостевом поединке.

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После чего островитяне уступили в родных пенатах «Сарагосе» 0:1, а затем вновь выиграли две игры кряду, одолев 1:0 на выезде «Андорру» и 2:0 в родных стенах «Альбасете».

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В прошлом туре «Тенерифе» прервал свою серию побед, уступив в Хихионе «Спортингу» 1:2. С 12 очками он идет в таблице четвертым, отставая на два очка от второй строки.

«Эспаньол»

«Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

Клуб из Барселоны намерен сходу вернуться в элиту и после пяти туров во втором дивизионе идет на втором месте, имея в активе 14 баллов. У него четыре виктории и два мировых исхода.

Календарь и таблица испанской Примеры

Первая ничья была еще на старте сезона, после чего «Эспаньол» выиграл четыре поединка подряд, в том числе и разгромив в гостевой игре крепкий «Леванте» со счетом 4:1.

В прошлом туре «попугаи» на своем поле не справились с новичком «Эльденсе», расписав мировую со счетом 3:3. Причем каталонцам по ходу матча дважды пришлось ликвидировать фору в два гола.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2022/21. И тогда в рамках Сегунды обе встречи между собой они завершили вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.71.

На викторию «Эспаньола» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.91.

Прогнозируем, что в поединке двух команда из верхней части турнирки победитель определен не будет.

И рискнем предсказать и точный счет встречи, а именно — 1:1.