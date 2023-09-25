ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманНагельсман — удачный ход для сборной Германии, но Клопп все еще маячит на горизонте «Тоттенхэм»Дерби с «Арсеналом» станет первым испытанием Постекоглу в «Тоттенхэме» Антуан ГризманнТретье колесо. Непрекращающаяся борьба «Атлетико» за возможность сравниться с «Реалом» и «Барсой»
  • 00:00
    • Гол Фернандеша обеспечил «МЮ» гостевую победу над «Бернли» в матче АПЛ
  • 22:27
    • «Зенит» разгромил «Пари НН» и пробился в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • 21:34
    • «Барселона», уступая к 80-й минуте 0:2, вырвала победу у «Сельты»
  • 21:05
    • «Ювентус» неожиданно проиграл «Сассуоло»
  • 20:58
    • «Спартак» минимально одолел «Динамо»
    Все новости спорта

    Команды из верхней части турнирки поделят очки

    «Тенерифе» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.91) на футбол, чемпионат Испании, 25 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на Тенерифе
    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Эспаньол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»
    В понедельник, 25 сентября, в 7-м туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Эспаньола». Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Тенерифе» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 25 Сентября 2023 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 22:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
    •

    «Тенерифе»

    В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

    В первых же двух турах нового розыгрыша Сегунды канарцы добыли две виктории без пропущенных мячей, переиграв на своем поле «Овьедо» 1:0 и «Уэску» 2:0 в гостевом поединке.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Эспаньол

    1X2Новым игрокам
  • 2.702.952.90Бонус$9500
    •

    После чего островитяне уступили в родных пенатах «Сарагосе» 0:1, а затем вновь выиграли две игры кряду, одолев 1:0 на выезде «Андорру» и 2:0 в родных стенах «Альбасете».

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре «Тенерифе» прервал свою серию побед, уступив в Хихионе «Спортингу» 1:2. С 12 очками он идет в таблице четвертым, отставая на два очка от второй строки.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

    Клуб из Барселоны намерен сходу вернуться в элиту и после пяти туров во втором дивизионе идет на втором месте, имея в активе 14 баллов. У него четыре виктории и два мировых исхода.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Первая ничья была еще на старте сезона, после чего «Эспаньол» выиграл четыре поединка подряд, в том числе и разгромив в гостевой игре крепкий «Леванте» со счетом 4:1.

    В прошлом туре «попугаи» на своем поле не справились с новичком «Эльденсе», расписав мировую со счетом 3:3. Причем каталонцам по ходу матча дважды пришлось ликвидировать фору в два гола.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2022/21. И тогда в рамках Сегунды обе встречи между собой они завершили вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.71.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Эспаньола» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.91.

    Прогнозируем, что в поединке двух команда из верхней части турнирки победитель определен не будет.

    И рискнем предсказать и точный счет встречи, а именно — 1:1.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Томпсон — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Эмполи — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Гавр — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тенерифе» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды из верхней части турнирки поделят очки
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры