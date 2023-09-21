В четверг, 21 сентября бельгийский «Брюгге» сыграет против турецкого «Бешикташа». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Брюгге» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

«Брюгге» — занял четвертое место в чемпионате Бельгии и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций. Клуб обыграл трех соперников и попал в основную сетку еврокубка.

Итак, раунд второй — в соперниках «Орхус», клуб из Дании. Двухматчевая дуэль завершается победой бельгийцев (3:0 — победа дома и 0:1 — проигрыш в гостях).

Коэффициенты матча Брюгге — Бешикташ 1X2Новым игрокам 1.923.754.00Бонус$9500

Раунд третий — тут уже не было шансов у фарерского коллектива «Клаксивка». «Брюгге» отправил шесть безответных мячей в сетку ворот фарерцев.

Все прогнозы на Лигу конференций

И конечно, же четвертая стадия квалификации, она же определяющая. «Брюгге» переиграл одну из лучших команд Казахстана — «Тобол» (3:0 — дома и 2:1 — в гостях).

В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 3 место. Пльзень после 6 сыгранных матчей набрал 13 очков. Это на один балл меньше, чем у «Гента».

«Бешикташ»

«Бешикташ» — бронзовый призер чемпионата Турции. Клуб начал евросезон 2023/2024 с Лиги конференций. В 1-м отборочном раунде команда переиграла албанскую «Тирану» (3:1 — победа дома и 2:0 — в гостях).

Во 2-й стадии квалификации бельгийцы буквально уничтожили азербайджанский «Нефтчи» (4:1 — в гостях и 3:0 — дома).

В 4-м квалификационном раунде косовары с легкостью прошли киевское «Динамо» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

В чемпионате Бельгии — турецкая команда с крупным счетом уступила «Трабзанспору» (4:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Брюгге» можно поставить за 1.91, ничью оценивают в 3.75, а на победу «Бешикташа» — в 3.80.

Прогноз: «Бешикташ» — фаворит пары. Команда вполне способна на разгромную победу в 1-м туре Лиги конференций.

Ставка: Фора «Бешикташа» (0) с коэффициентом 2.87.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.26.