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    «Бешикташ» стартует в ЛК матчем против «Брюгге»

    «Брюгге» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.87) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет D, 21 сентября 2023 года

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    «Бешикташ»
    В четверг, 21 сентября бельгийский «Брюгге» сыграет против турецкого «Бешикташа». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Брюгге» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 21 Сентября 2023 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 22:00 Бешикташ Бешикташ
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    «Брюгге»

    «Брюгге» — занял четвертое место в чемпионате Бельгии и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций. Клуб обыграл трех соперников и попал в основную сетку еврокубка.

    Итак, раунд второй — в соперниках «Орхус», клуб из Дании. Двухматчевая дуэль завершается победой бельгийцев (3:0 — победа дома и 0:1 — проигрыш в гостях).

    Коэффициенты матча Брюгге — Бешикташ

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  • 1.923.754.00Бонус$9500
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    Раунд третий — тут уже не было шансов у фарерского коллектива «Клаксивка». «Брюгге» отправил шесть безответных мячей в сетку ворот фарерцев.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    И конечно, же четвертая стадия квалификации, она же определяющая. «Брюгге» переиграл одну из лучших команд Казахстана — «Тобол» (3:0 — дома и 2:1 — в гостях).

    В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 3 место. Пльзень после 6 сыгранных матчей набрал 13 очков. Это на один балл меньше, чем у «Гента».

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» — бронзовый призер чемпионата Турции. Клуб начал евросезон 2023/2024 с Лиги конференций. В 1-м отборочном раунде команда переиграла албанскую «Тирану» (3:1 — победа дома и 2:0 — в гостях).

    Во 2-й стадии квалификации бельгийцы буквально уничтожили азербайджанский «Нефтчи» (4:1 — в гостях и 3:0 — дома).

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    • В 4-м квалификационном раунде косовары с легкостью прошли киевское «Динамо» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

    В чемпионате Бельгии — турецкая команда с крупным счетом уступила «Трабзанспору» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Брюгге» можно поставить за 1.91, ничью оценивают в 3.75, а на победу «Бешикташа» — в 3.80.

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    Прогноз: «Бешикташ» — фаворит пары. Команда вполне способна на разгромную победу в 1-м туре Лиги конференций.

    Ставка: Фора «Бешикташа» (0) с коэффициентом 2.87.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.26.

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    «Брюгге» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» стартует в ЛК матчем против «Брюгге»
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