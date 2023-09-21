«Байер» сыграет на своем поле с «Хеккеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Байер» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Эта команда стартовала в Бундеслиге вполне прилично. «Байер» сейчас занимает 1 место в таблице, набрав 10 очков.

Вот и с атакой у команды складывается вполне неплохо. В четырех сыгранных матчах игроки «Байера» наколотили уже 13 мячей.

Коэффициенты матча Байер — Хеккен 1X2Новым игрокам 1.168.5018.00Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Байер» добыл важнейший балл. «Фармацевты» на выезде не дали обыграть себя «Баварии» (2:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

В кадровом плане у «фармацевтов» имеются проблемы. Все еще восстанавливается от последствий травмы форвард Патрик Шик.

«Байер» явно будет максимально активно атаковать. Немцы на две головы сильнее шведов, да и фактор своего поля не стоит сбрасывать со счетов.

«Хеккен»

Эта команда прогрессирует уже не первый год. Причем сейчас «Хеккен» находится на 3 месте в чемпионате Швеции.

Отметим атаку «Хеккена», настрелявшую 55 мячей в 23 матчах шведского чемпионата. А вот оборона частенько дает сбои.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Хеккен» дома сумел переиграть «Хальмстад» со счетом 3:2.

А вот до того команда минимально уступила «Дегерфорсу». Зато «Хеккен» пробился в групповой этап Лиги Европы, по сумме двух встреч выбив из турнира шотландский «Абердин».

И уж точно «Хеккен» постарается дать бой немцам. Вот только класс соперника выше, да и собственные проблемы никуда не делись.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.16.

На викторию «Хеккена» дают — 19.50, ничья оценена — в 10.10.

Леверкузенцы явно постараются как можно скорее взломать оборонительные порядки соперника .

Наш прогноз — Фора «Байера» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.15.