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    «Байер» быстро расправится со шведами

    «Байер» — «Хеккен». Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Хеккен»
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    Флориан Вирц
    «Байер» сыграет на своем поле с «Хеккеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Байер» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 21 Сентября 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:45 Хеккен Хеккен
  • Гётеборг
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    «Байер»

    Эта команда стартовала в Бундеслиге вполне прилично. «Байер» сейчас занимает 1 место в таблице, набрав 10 очков.

    Вот и с атакой у команды складывается вполне неплохо. В четырех сыгранных матчах игроки «Байера» наколотили уже 13 мячей.

    Коэффициенты матча Байер — Хеккен

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  • 1.168.5018.00Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Байер» добыл важнейший балл. «Фармацевты» на выезде не дали обыграть себя «Баварии» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В кадровом плане у «фармацевтов» имеются проблемы. Все еще восстанавливается от последствий травмы форвард Патрик Шик.

    «Байер» явно будет максимально активно атаковать. Немцы на две головы сильнее шведов, да и фактор своего поля не стоит сбрасывать со счетов.

    «Хеккен»

    Эта команда прогрессирует уже не первый год. Причем сейчас «Хеккен» находится на 3 месте в чемпионате Швеции.

    Отметим атаку «Хеккена», настрелявшую 55 мячей в 23 матчах шведского чемпионата. А вот оборона частенько дает сбои.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Хеккен» дома сумел переиграть «Хальмстад» со счетом 3:2.

    А вот до того команда минимально уступила «Дегерфорсу». Зато «Хеккен» пробился в групповой этап Лиги Европы, по сумме двух встреч выбив из турнира шотландский «Абердин».

    И уж точно «Хеккен» постарается дать бой немцам. Вот только класс соперника выше, да и собственные проблемы никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.16.

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    На викторию «Хеккена» дают — 19.50, ничья оценена — в 10.10.

    Леверкузенцы явно постараются как можно скорее взломать оборонительные порядки соперника.

    Наш прогноз — Фора «Байера» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.15.

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    «Байер» — «Хеккен»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. «Байер» быстро расправится со шведами
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