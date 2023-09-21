«Байер»
Эта команда стартовала в Бундеслиге вполне прилично. «Байер» сейчас занимает 1 место в таблице, набрав 10 очков.
Вот и с атакой у команды складывается вполне неплохо. В четырех сыгранных матчах игроки «Байера» наколотили уже 13 мячей.
Коэффициенты матча Байер — Хеккен
В предыдущем туре чемпионата «Байер» добыл важнейший балл. «Фармацевты» на выезде не дали обыграть себя «Баварии» (2:2).
В кадровом плане у «фармацевтов» имеются проблемы. Все еще восстанавливается от последствий травмы форвард Патрик Шик.
«Байер» явно будет максимально активно атаковать. Немцы на две головы сильнее шведов, да и фактор своего поля не стоит сбрасывать со счетов.
«Хеккен»
Эта команда прогрессирует уже не первый год. Причем сейчас «Хеккен» находится на 3 месте в чемпионате Швеции.
Отметим атаку «Хеккена», настрелявшую 55 мячей в 23 матчах шведского чемпионата. А вот оборона частенько дает сбои.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Хеккен» дома сумел переиграть «Хальмстад» со счетом 3:2.
А вот до того команда минимально уступила «Дегерфорсу». Зато «Хеккен» пробился в групповой этап Лиги Европы, по сумме двух встреч выбив из турнира шотландский «Абердин».
И уж точно «Хеккен» постарается дать бой немцам. Вот только класс соперника выше, да и собственные проблемы никуда не делись.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.16.
На викторию «Хеккена» дают — 19.50, ничья оценена — в 10.10.
Леверкузенцы явно
Наш прогноз — Фора «Байера» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.15.