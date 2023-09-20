20 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/24, в котором португальская «Брага» на своем поле сыграет с итальянским «Наполи». Начало в — 22:00 по мск. «Брага» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

Для «Браги» это будет третье участие в Лиги чемпионов. На двух предыдущих он не смогла преодолеть групповой этап, финишировав на третьем и четвертом месте в квартете соответственно.

Последнее появление «оружейников» в самом главном еврокубке состоялась десять лет тому назад. После того они брали участие только в Лиге Европы, где далее 1/8 финала не заходили.

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Напомним, что в этот розыгрыш ЛЧ «архиепископы» попали после преодоления двух раундов квалификации, где поочередно справились с сербской «Бочка-Топола» и греческим «Панатинаикосом», выиграв все четыре проведенные игры.

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Помимо еврокубковых матчей, «Брага» отыграла и пять встреч чемпионата Португалии, выиграв там два раза при одной мировой и двух фиаско. Одно из них было накануне этой игры на выезде от скромного «Фаренсе» 1:3.

«Наполи»

«Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.

Неаполитанцы в последнее время частые гости в Лиге чемпионов и в прошлом сезоне выступили там весьма неплохо, добравшись до 1/4 финала, где проиграли противостоянии «Милану».

Напомним, что после чемпионского сезона «аззурри» покинул главный тренер Лучано Спаллетти, на смену которому пришел Руди Гарсию. И под его руководством они выиграли первые две игры в новом розыгрыше Серии А.

Но после этого «Наполи» проиграл в родных стенах римскому «Лацио» 1:2, а накануне данного поединка с большим трудом ушел от поражение в гостевой игре против «Дженоа» 2:2.

Между собой эти клубы провели только один очный поединок. В 2012 году в товарняке итальянцы смогли одолеть «Брагу» со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Наполи» — 1.85, победа «Браги» — 4.35, ничья — 4.08.

Ни «Брага», ни «Наполи» сейчас не отличается надежной игрой у своих ворот, пропуская в каждой игре. Поэтому от данного противостояния ждем обмена голами и верховой исход.

И еще прогнозируем, что на своем поле португальцы смогут устоять против столь непростого соперника.