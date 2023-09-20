ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеЗаколдованный турнир. Сумеет ли обновленный ПСЖ наконец взломать код Лиги чемпионов? Лука МодричТрансферный дайджест. 12 — 18 сентября Симона ХалепХалеп попалась на допинге, Крейчикова выиграла сразу два турнира, а Корнеева дебютировала в топ-200
    Все новости спорта

    Дома «Брага» устоит против «Наполи»

    «Брага» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Лига чемпионов, 20 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Брагу Прогнозы на Наполи Прогнозы на Португалия Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Брага» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брага»
    20 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/24, в котором португальская «Брага» на своем поле сыграет с итальянским «Наполи». Начало в — 22:00 по мск. «Брага» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 20 Сентября 2023 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Брага»

    Для «Браги» это будет третье участие в Лиги чемпионов. На двух предыдущих он не смогла преодолеть групповой этап, финишировав на третьем и четвертом месте в квартете соответственно.

    Последнее появление «оружейников» в самом главном еврокубке состоялась десять лет тому назад. После того они брали участие только в Лиге Европы, где далее 1/8 финала не заходили.

    Коэффициенты матча Брага — Наполи

    1X2Новым игрокам
  • 4.403.901.80Бонус$9500
    •

    Напомним, что в этот розыгрыш ЛЧ «архиепископы» попали после преодоления двух раундов квалификации, где поочередно справились с сербской «Бочка-Топола» и греческим «Панатинаикосом», выиграв все четыре проведенные игры.

    Все прогнозы на футбол

    Помимо еврокубковых матчей, «Брага» отыграла и пять встреч чемпионата Португалии, выиграв там два раза при одной мировой и двух фиаско. Одно из них было накануне этой игры на выезде от скромного «Фаренсе» 1:3.

    «Наполи»

    «Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.

    Неаполитанцы в последнее время частые гости в Лиге чемпионов и в прошлом сезоне выступили там весьма неплохо, добравшись до 1/4 финала, где проиграли противостоянии «Милану».

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 сентября
  • Борьба за Экитике, верность Иммобиле, будущее Пакета и Мактоминея, решение Модрича
  • Вчера

    • Напомним, что после чемпионского сезона «аззурри» покинул главный тренер Лучано Спаллетти, на смену которому пришел Руди Гарсию. И под его руководством они выиграли первые две игры в новом розыгрыше Серии А.

    Но после этого «Наполи» проиграл в родных стенах римскому «Лацио» 1:2, а накануне данного поединка с большим трудом ушел от поражение в гостевой игре против «Дженоа» 2:2.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Между собой эти клубы провели только один очный поединок. В 2012 году в товарняке итальянцы смогли одолеть «Брагу» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Наполи» — 1.85, победа «Браги» — 4.35, ничья — 4.08.

    Ни «Брага», ни «Наполи» сейчас не отличается надежной игрой у своих ворот, пропуская в каждой игре. Поэтому от данного противостояния ждем обмена голами и верховой исход.

    И еще прогнозируем, что на своем поле португальцы смогут устоять против столь непростого соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.81
  • Прогноз на матч Балтика — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Янг Бойз — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Персеполис — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шахтер — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брага» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Дома «Брага» устоит против «Наполи»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры