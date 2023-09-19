«Барселона» сыграет на своем поле с «Антверпеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

В прошлом сезоне «Барселона» добыла уверенную победу в испанской Примере. Команда набрала 88 очков и на целых десять пунктов опередила второй «Реал», досрочно став чемпионом Испании. А вот в Кубке страны и еврокубках подопечным Хави похвастаться было нечем.

Новый сезон каталонцы начали с гостевой ничьей с «Хетафе» (0:0). После этого было четыре победы подряд. Повержены были «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуна» (2:1) и «Бетис» (5:0). Безусловно, команда со столицы Каталонии хочет продлить победную серию.

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В итоге после пяти туров в активе «блаугранас» тринадцать очков, тринадцать забитых мячей и четыре пропущенных. «Сине-гранатовые» вместе с «Реалом» являются главными кандидатами на чемпионство и в этом сезоне. Также команда постарается выступить лучше в Лиге чемпионов.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В составе «Барселоны» только одна потеря. Точно не сможет принять участие в этой Педри. Также под вопросом выход на поле Рональда Араухо, однако его точно есть кому заменить.

«Антверпен»

Пятикратный чемпион Бельгии прошел квалификацию самого престижного клубного турнира Старого Света. В раунде плей-офф отбора четырехкратный обладатель Кубка страны по сумме двух встреч оказался сильнее греческого АЕКа (1:0, 2:1) и смог пробиться в групповой этап.

Также команда из одноименного города уже успела выиграть Суперкубок Бельгии, одолев по пенальти «Мехелен» (1:1, 5:4). В чемпионате страны коллектив из Антверпена имеет в своем активе 11 очков после шести матчей и расположился на пятой позиции в турнирной таблице.

В последних играх «красно-бело-черные» смогли переиграть «Вестерло» (3:0) и сыграть вничью «Юнионом» (2:2). Перед этим также была ничья с «Хеверли Лувен» (1:1), победа над «Кортрейком» (6:0) и поражение от «Андерлехта» (0:1).

В прошлом сезоне «Антверпен» смог стать чемпионом Бельгии. Подопечные Марка Ван Боммела набрали 47 игр по итогам Чемпионшипа и только на один пункт опередили «Генк» и «Юнион». Все решалось в последнем туре, в котором «Антверпен» сыграл вничью с «Генком» (2:2), забив на четвертой компенсированной минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.18.

На викторию «Антверпена» дают 16.00, ничья оценена в 7.80.

Поставим ставку на то, что команды смогут забить четыре мяча на двоих.

Также сделаем ставку на то, что «Барселона» сможет разгромить «Антверпен».