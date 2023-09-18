«Аль-Иттихад» сыграет на своем поле с АГМК в рамках 1-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Иттихад»

Эта команда выдала довольно позитивный старт в своем чемпионате. «Аль-Иттихад» сейчас занимает 2 место, отставая от лидера на один пункт.

Вот и с атакой у команды дела складываются весьма неплохо. Игроки «Аль-Иттихада» забили уже 16 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» добыл очередные три очка. Команда минимально одолела «Аль-Ахдуд».

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Правда, Карим Бензема пока не столь результативен. В 6 матчах чемпионата Саудовской Аравии он отличился всего трижды.

«Аль-Иттихад» наверняка будет активно атаковать. Команда потенциально способна побороться за трофей.

АГМК

Эта команда в чемпионате Узбекистана борется за высокие места. Нынешнее 5 место абсолютно логично в свете игры, которую демонстрирует АГМК.

Интересно, что команда вполне прилично атакует. В 18 поединках чемпионата Узбекистана игроки АГМК наколотили уже 29 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. АГМК прошел в полуфинал Кубка Узбекистана, уверенно переиграв скромный «Хорезм Ургенч» (4:2).

А вот до того команда добыла один балл в чемпионате. На выезде АГМК не дал себя обыграть «Навбахору» (0:0).

В этом поединке гости явно будут действовать вторым номером. Главной задачей будет сдерживание атак Бензема и его партнеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.25.

На викторию АГМК дают — 11.80, ничья оценена — в 5.89.

Хозяева выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка стоит ожидать от них атакующей активности .

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.37.