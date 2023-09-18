«Аль-Иттихад»
Эта команда выдала довольно позитивный старт в своем чемпионате. «Аль-Иттихад» сейчас занимает 2 место, отставая от лидера на один пункт.
Вот и с атакой у команды дела складываются весьма неплохо. Игроки «Аль-Иттихада» забили уже 16 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» добыл очередные три очка. Команда минимально одолела «Аль-Ахдуд».
Правда, Карим Бензема пока не столь результативен. В 6 матчах чемпионата Саудовской Аравии он отличился всего трижды.
«Аль-Иттихад» наверняка будет активно атаковать. Команда потенциально способна побороться за трофей.
АГМК
Эта команда в чемпионате Узбекистана борется за высокие места. Нынешнее 5 место абсолютно логично в свете игры, которую демонстрирует АГМК.
Интересно, что команда вполне прилично атакует. В 18 поединках чемпионата Узбекистана игроки АГМК наколотили уже 29 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. АГМК прошел в полуфинал Кубка Узбекистана, уверенно переиграв скромный «Хорезм Ургенч» (4:2).
А вот до того команда добыла один балл в чемпионате. На выезде АГМК не дал себя обыграть «Навбахору» (0:0).
В этом поединке гости явно будут действовать вторым номером. Главной задачей будет сдерживание атак Бензема и его партнеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.25.
На викторию АГМК дают — 11.80, ничья оценена — в 5.89.
Хозяева выглядят явно сильнее соперника, так что
Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.37.