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    «Аль-Иттихад» — АГМК. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — АГМК
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    Карим Бензема
    «Аль-Иттихад» сыграет на своем поле с АГМК в рамках 1-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 21 Сентября 2023 года
    Al Ittihad
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Al Ittihad 21:00 Al Fateh FC Al Fateh FC
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Иттихад»

    Эта команда выдала довольно позитивный старт в своем чемпионате. «Аль-Иттихад» сейчас занимает 2 место, отставая от лидера на один пункт.

    Вот и с атакой у команды дела складываются весьма неплохо. Игроки «Аль-Иттихада» забили уже 16 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» добыл очередные три очка. Команда минимально одолела «Аль-Ахдуд».

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    Правда, Карим Бензема пока не столь результативен. В 6 матчах чемпионата Саудовской Аравии он отличился всего трижды.

    «Аль-Иттихад» наверняка будет активно атаковать. Команда потенциально способна побороться за трофей.

    АГМК

    Эта команда в чемпионате Узбекистана борется за высокие места. Нынешнее 5 место абсолютно логично в свете игры, которую демонстрирует АГМК.

    Интересно, что команда вполне прилично атакует. В 18 поединках чемпионата Узбекистана игроки АГМК наколотили уже 29 мячей.

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  • 15/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. АГМК прошел в полуфинал Кубка Узбекистана, уверенно переиграв скромный «Хорезм Ургенч» (4:2).

    А вот до того команда добыла один балл в чемпионате. На выезде АГМК не дал себя обыграть «Навбахору» (0:0).

    В этом поединке гости явно будут действовать вторым номером. Главной задачей будет сдерживание атак Бензема и его партнеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.25.

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    На викторию АГМК дают — 11.80, ничья оценена — в 5.89.

    Хозяева выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка стоит ожидать от них атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.37.

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    «Аль-Иттихад» — АГМК: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет результативным!
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