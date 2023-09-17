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    Сможет ли «Факел» распечатать ворота «Урала»?

    «Урал» — «Факел». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 17 сентября 2023 года

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    «Урал»
    17-го сентября «Урал» на своем поле сыграет против «Факела» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 14:00 мск. «Урал» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Сентября 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Факел Факел
  • Воронеж
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    «Урал»

    Команда очень мощно начала нынешний сезон и какое-то время даже держалась на 1-й строчке в таблице РПЛ, но сейчас «Урал» чуть забуксовал. Екатеринбургская команда занимает 5-е место с 10-ю очками в активе после 7-и туров.

    «Урал» имеет проблемы с результативностью в последних встречах. Несмотря на это, команда продолжает хорошо играть в обороне, за исключением матча с «Зенитом», где команда Виктора Гончаренко пропустила 4 безответных гола.

    Коэффициенты матча Урал — Факел

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  • 1.883.454.60Бонус$9500
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    В последнем туре «Урал» тоже проиграл, на сей раз на своем поле «Ахмату» (0:1), пропустив единственный гол на 44-й минуте встречи с пенальти. Команда имела игровое преимущество, дала нанести сопернику только 2 удара в створ ворот, но все равно проиграла.

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче уральцы играют против одного из аусайдеров чемпионата «Факела», который так и не может выбраться из ямы. Нет сомнений, что «Урал» будет действовать надежно на своей половине поля, но сможет ли команда реализовать моменты в атаке?

    «Факел»

    Недавно боссы клуба расторгли контракт с главным тренером Вадимом Евсеевым в надежде на то, что результаты станут лучше, но не стали. «Факел» все также продолжает проигрывать, хотя пару матчей зацепить удалось.

    После 7-и туров воронежцы занимают предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. Плотность в таблице дает «Факелу» надежду на исправление ситуации, но для этого нужно побеждать.

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  • Вчера

    • В последнем туре команда крупно уступила «Крыльям Советов» без шансов на победу. «Факел» пытался атаковать, но ничего не выходило. До этого матча команда смогла набрать очень важные очки.

    Сначала воронежцы обыграли «Пари НН» (2:0), а затем неожиданно сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0), но все матчи проходили на домашнем стадионе, а в гостях «Факел» еще не набрал ни одного очка. К тому же, нет уверенности в том, что команда способна на это в матче против «Урала»...

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 1.88. На викторию «Факела» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.45.

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    «Урал» будет мотивирован взять свои очки в домашнем матче, а «Факел» до сих пор не может выбраться из ямы, даже несмотря на увольнение главного тренера.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Факела» 0.5 меньше за 2.10.

    Еще один вариант ставки — Победа «Факела» за 1.88.

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    «Урал» — «Факел»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Факел» распечатать ворота «Урала»?
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