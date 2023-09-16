«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Брайтона» в пятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке таблицы АПЛ, набрав в четырех турах шесть очков. Несмотря на то, что это пока лишь старт сезона, у клуба уже два поражения.

«Красные дьяволы» до сих пор давали повод для критики после каждого матча. В том числе после тяжелых побед над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

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Несмотря на победу, это была настоящая нервотрепка для болельщиков «МЮ». Соперник забил два мяча уже через пять минут после стартового свистка.

Все прогнозы на АПЛ

В последних пяти поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектива одержал только две победы, так что у соперника неплохие шансы как минимум на ничью.

«Брайтон»

Команда начала новый сезон достаточно продуктивно. «Чайки» шестые на текущий момент, да и девять очков в четырех матчах — неплохой результат.

«Брайтон» отлично выглядит в плане реализации. В четырех матчах АПЛ команда настреляла уже 12 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок клуб провел удачно. «Брайтон» в матче против участника Лиги чемпионов текущего сезона «Ньюкасла» выиграл на своем поле со счетом 3:1.

В пяти последних играх коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей, а значит сопернику будет сложно избежать потери очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Брайтона» оценивается в 3,02, ничья — в 4,00.

В четырех последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Юнайтед» выиграет за 2,18, ведь хозяева выиграли три из четырех последних матчей дома.