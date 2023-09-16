«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке таблицы АПЛ, набрав в четырех турах шесть очков. Несмотря на то, что это пока лишь старт сезона, у клуба уже два поражения.
«Красные дьяволы» до сих пор давали повод для критики после каждого матча. В том числе после тяжелых побед над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион
Несмотря на победу, это была настоящая нервотрепка для болельщиков «МЮ». Соперник забил два мяча уже через пять минут после стартового свистка.
В последних пяти поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектива одержал только две победы, так что у соперника неплохие шансы как минимум на ничью.
«Брайтон»
Команда начала новый сезон достаточно продуктивно. «Чайки» шестые на текущий момент, да и девять очков в четырех матчах — неплохой результат.
«Брайтон» отлично выглядит в плане реализации. В четырех матчах АПЛ команда настреляла уже 12 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок клуб провел удачно. «Брайтон» в матче против участника Лиги чемпионов текущего сезона «Ньюкасла» выиграл на своем поле со счетом 3:1.
В пяти последних играх коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей, а значит сопернику будет сложно избежать потери очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Брайтона» оценивается в 3,02, ничья — в 4,00.
В четырех последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Юнайтед» выиграет за 2,18, ведь хозяева выиграли три из четырех последних матчей дома.