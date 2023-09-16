КАМАЗ сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Челнинцы стартовали на своем уровне. КАМАЗ в 9 матчах набрал 13 очков, находясь на 10 месте турнирной таблицы.

А вот атака команды действует не столь результативно. Забито всего 7 мячей, что в среднем меньше гола за игру.

В минувшем туре первенства КАМАЗ добыла важнейший зачетный балл. Челнинцы удачно съездили в Саратов (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того КАМАЗ расписал мировую с «Ленинградцем» (1:1). Да и вообще, ничейная серия составляет 4 матча кряду.

И уж точно челнинцы будут всеми силами стараться добыть три очка. Пора бы КАМАЗу улучшать свои атакующие показатели.

«Нефтехимик»

Эта команда стартовала крайне неудовлетворительно. Для «Нефтехимика» нынешнее 16 место тянет на форменный провал.

Главным бичом нижнекамцев является оборона. В 9 поединках она дала результативный сбой 14 раз.

Минувший тур принес команде долгожданный успех. «Нефтехимик» в родных стенах сумел переиграть «Кубань» (2:1).

Вот только побеждает команда Кирилла Новикова крайне редко. Нижнекамцы добыли всего две виктории в нынешнем сезоне.

В этом матче гости намереваются разжиться заветными баллами. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет 3 очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу КАМАЗа предлагают — 2.37.

На викторию «Нефтехимика» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.20.

КАМАЗ постарается воспользоваться преимуществом своего поля , к тому же соперник имеет проблемы в обороне.

Наш прогноз — Победа КАМАЗа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.