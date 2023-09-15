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    «Динамо» продолжит побеждать?

    «Динамо» — «Пари НН». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Пари НН»
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    Денис Макаров — полузащитник «Динамо»
    15-го сентября «Динамо» сыграет против «Пари НН» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Динамо» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Сентября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо»

    Перед небольшим перерывом на игры сборных команда Марцела Лички сделала отличный задел, занимая 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Динамо» отстает от 1-й строчки лишь на 3 балла и уже в случае победы в предстоящем матче может побороться за нее.

    На старте нынешнего сезона команду штормило, но сейчас «Динамо» на ходу. Подопечные Марцела Лички входят в тройку лидеров чемпионата по результативности — 15 голов за 7 встреч. При этом, «Динамо» довольно много пропускает — 12 мячей.

    Коэффициенты матча Динамо — Пари НН

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    После поражения в 1-м туре от «Краснодара» (1:3) «бело-голубые» больше не проигрывали в РПЛ. Команда выиграла 4 матча и дважды сыграла вничью. В последнем туре «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» (2:1), забив свои 2 гола еще в 1-м тайме.

    Все прогнозы на РПЛ

    Несмотря на то, что из московского клуба ушел один из лидеров Арсен Захарян команда точно не развалилась. Сейчас ведущим игроком «Динамо» является форвард Константин Тюкавин, который забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 7-и встречах чемпионата России.

    «Пари НН»

    Команда выдала ужасный старт, находясь на дне турнирной таблицы чемпионата. После очередного поражения «Пари НН» даже появилась информация о том, что главный тренер Сергей Юран на грани увольнения и боссы клуба дали 3 матча на исправление ситуации.

    После этого «Пари НН» расцвел. После 7-и туров команда занимает 8-е место в таблице с 10-ю очками в активе. Подопечные Юрана отстают от 5-ки лидеров лишь на 3 балла.

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    • За последние 4 встречи в РПЛ «Пари НН» проиграл только «Факелу» (0:2), а в остальных матчах одержал победу. За этот период команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.

    В последнем туре «Пари НН» обыграл «Рубин» (2:1), сделав комфортный результат уже в 1-м тайме. В предстоящей встрече команда будет играть с дополнительной мотивацией, ведь ее главный тренер Юран в начале сентября перенес экстренную операцию и вряд-ли поможет команде в ближайшей встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.63. На викторию «Пари НН» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.10.

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    Обе команды сейчас на ходу, но «Динамо» играет стабильно и результативно. Можно предположить, что москвичи одержат уверенную победу на своем поле.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с форой (-1) за 2.05.

    Еще один вариант ставки — тотал 2.5 больше за 1.90.

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    «Динамо» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» продолжит побеждать?
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