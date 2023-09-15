15-го сентября «Динамо» сыграет против «Пари НН» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Динамо» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Перед небольшим перерывом на игры сборных команда Марцела Лички сделала отличный задел, занимая 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Динамо» отстает от 1-й строчки лишь на 3 балла и уже в случае победы в предстоящем матче может побороться за нее.

На старте нынешнего сезона команду штормило, но сейчас «Динамо» на ходу. Подопечные Марцела Лички входят в тройку лидеров чемпионата по результативности — 15 голов за 7 встреч. При этом, «Динамо» довольно много пропускает — 12 мячей.

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После поражения в 1-м туре от «Краснодара» (1:3) «бело-голубые» больше не проигрывали в РПЛ. Команда выиграла 4 матча и дважды сыграла вничью. В последнем туре «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» (2:1), забив свои 2 гола еще в 1-м тайме.

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Несмотря на то, что из московского клуба ушел один из лидеров Арсен Захарян команда точно не развалилась. Сейчас ведущим игроком «Динамо» является форвард Константин Тюкавин, который забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 7-и встречах чемпионата России.

«Пари НН»

Команда выдала ужасный старт, находясь на дне турнирной таблицы чемпионата. После очередного поражения «Пари НН» даже появилась информация о том, что главный тренер Сергей Юран на грани увольнения и боссы клуба дали 3 матча на исправление ситуации.

После этого «Пари НН» расцвел. После 7-и туров команда занимает 8-е место в таблице с 10-ю очками в активе. Подопечные Юрана отстают от 5-ки лидеров лишь на 3 балла.

За последние 4 встречи в РПЛ «Пари НН» проиграл только «Факелу» (0:2), а в остальных матчах одержал победу. За этот период команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.

В последнем туре «Пари НН» обыграл «Рубин» (2:1), сделав комфортный результат уже в 1-м тайме. В предстоящей встрече команда будет играть с дополнительной мотивацией, ведь ее главный тренер Юран в начале сентября перенес экстренную операцию и вряд-ли поможет команде в ближайшей встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.63. На викторию «Пари НН» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.10.

Обе команды сейчас на ходу, но «Динамо» играет стабильно и результативно. Можно предположить, что москвичи одержат уверенную победу на своем поле.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с форой (-1) за 2.05.

Еще один вариант ставки — тотал 2.5 больше за 1.90.