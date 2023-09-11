Люксембург (до 21 года) сыграет на своем поле с Англией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Люксембург (до 21 года) — Англия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург (до 21 года)

Эта команда точно будет бороться за первые места. Люксембург (до 21 года) прогрессирует семимильными шагами.

Некогда скромная сборная научилась побеждать. Вот и в нынешнем отборе команда стартовала с виктории.

Коэффициенты матча Люксембург U21 — Англия U21 1X2Новым игрокам 43.0015.001.02Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда добыла победу. Молодые люксембуржцы сумели переиграть североирландцев (1:0).

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Вот только пока за двухматчевую историю противостояний Люксембург (до 21 года) ни разу не забивал англичанам. Последний очный поединок завершился коллизией (0:5).

Хозяева явно постараются оказать достойное сопротивление столь сильному сопернику. При этом люксембуржцы уж точно не будут сугубо отсиживаться в тылах.

Англия (до 21 года)

Эта команда выглядит главным фаворитом группы. Действующие чемпионы Европы в своей возрастной категории выглядят мощно.

В финале последнего молодежного Евро команда одолела испанцев. В драматической встрече все решил один забитый мяч.

По составу британцы смотрятся уж очень выгодно. Англия (до 21 года) явно постарается стартовать с победы.

Практически все игроки английской молодежки уже заявили о себе на высоком уровне. Даже умница Харви Эллиотт не всегда попадает в основу!

И уж точно Англия (до 21 года) будет агрессивно атаковать с первых минут матча. Даже при некоторой кадровой ротации молодые британцы не должны иметь проблем с соперником.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии (до 21 года) предлагают — 1.01.

На викторию Люксембурга (до 21 года) дают — 50.00, ничья оценена — в 22.00.

Англичане в разы сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях .

Наш прогноз — Фора Англии (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.57.