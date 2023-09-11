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    Молодые англичане сметут люксембуржцев

    Люксембург (до 21 года) — Англия (до 21 года). Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 11 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург (до 21 года) — Англия (до 21 года)
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    Харви Эллиотт
    Люксембург (до 21 года) сыграет на своем поле с Англией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Люксембург (до 21 года) — Англия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Люксембург (до 21 года)

    Эта команда точно будет бороться за первые места. Люксембург (до 21 года) прогрессирует семимильными шагами.

    Некогда скромная сборная научилась побеждать. Вот и в нынешнем отборе команда стартовала с виктории.

    Коэффициенты матча Люксембург U21 — Англия U21

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  • 43.0015.001.02Бонус$9500
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    В предыдущем своем поединке команда добыла победу. Молодые люксембуржцы сумели переиграть североирландцев (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Вот только пока за двухматчевую историю противостояний Люксембург (до 21 года) ни разу не забивал англичанам. Последний очный поединок завершился коллизией (0:5).

    Хозяева явно постараются оказать достойное сопротивление столь сильному сопернику. При этом люксембуржцы уж точно не будут сугубо отсиживаться в тылах.

    Англия (до 21 года)

    Эта команда выглядит главным фаворитом группы. Действующие чемпионы Европы в своей возрастной категории выглядят мощно.

    В финале последнего молодежного Евро команда одолела испанцев. В драматической встрече все решил один забитый мяч.

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    • По составу британцы смотрятся уж очень выгодно. Англия (до 21 года) явно постарается стартовать с победы.

    Практически все игроки английской молодежки уже заявили о себе на высоком уровне. Даже умница Харви Эллиотт не всегда попадает в основу!

    И уж точно Англия (до 21 года) будет агрессивно атаковать с первых минут матча. Даже при некоторой кадровой ротации молодые британцы не должны иметь проблем с соперником.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии (до 21 года) предлагают — 1.01.

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    На викторию Люксембурга (до 21 года) дают — 50.00, ничья оценена — в 22.00.

    Англичане в разы сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.

    Наш прогноз — Фора Англии (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.57.

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    Люксембург (до 21 года) — Англия (до 21 года): прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на футбол. Молодые англичане сметут люксембуржцев
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