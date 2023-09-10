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    Станет ли Узбекистан проблемой для США?

    США — Узбекистан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 сентября 2023 года

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    10 сентября в товарищеском матче сыграют сборные США и Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 00:30 мск. США — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Сентября 2023 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 00:30 Узбекистан Узбекистан
  • Ташкент
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    США

    Минувшим летом США участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ. Там Штаты добрались до полуфинала, в котором уступили Панаме (1:1) в серии пенальти.

    Сборная легко преодолела групповую стадию на этом турнире, набрав семь баллов из девяти возможных и заняла первое место в своем квартете.

    Коэффициенты матча США — Узбекистан

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    В 1/4 финала американцы в драматическом поединке смогли сломить сопротивление сборной Канады. Основное и дополнительное время завершилась мировым исходом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались «звездно-полосатые».

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что команда потерпела лишь одно поражение в 11 последних поединках, выиграв за это время шесть из них при четырех ничейных результатах.

    Узбекистан

    Минувшим летом Узбекистан участвовал в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Там сборная вышла в финал, в котором уступила Ирану (0:1).

    Команда уверенно выиграла свою группу на этом турнире. Узбекистан набрал 9 очков, отгрузив 10 мячей в ворота соперников.

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    • Причем сборная по итогам всего первенства пропустила только дважды, тем не менее, выиграть чемпионат ей не удалось.

    Неудача в игре с Ираном прервала серию из семи поединков кряду без поражений при пяти победах и двух ничьих, так что у гостей также неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом США, коэффициент на победу которых равен 1,31. Успех Узбекистана оценивается в 10,00, ничья — в 5,45.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

    Еще один вариант ставки — США выиграют 1-й и 2-й таймы за 2,65, ведь хозяева выиграли три из четырех последних матчей.

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    США — Узбекистан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли Узбекистан проблемой для США?
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