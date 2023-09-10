10 сентября в товарищеском матче сыграют сборные США и Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 00:30 мск. США — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Минувшим летом США участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ. Там Штаты добрались до полуфинала, в котором уступили Панаме (1:1) в серии пенальти.

Сборная легко преодолела групповую стадию на этом турнире, набрав семь баллов из девяти возможных и заняла первое место в своем квартете.

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В 1/4 финала американцы в драматическом поединке смогли сломить сопротивление сборной Канады. Основное и дополнительное время завершилась мировым исходом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались «звездно-полосатые».

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Отметим, что команда потерпела лишь одно поражение в 11 последних поединках, выиграв за это время шесть из них при четырех ничейных результатах.

Узбекистан

Минувшим летом Узбекистан участвовал в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Там сборная вышла в финал, в котором уступила Ирану (0:1).

Команда уверенно выиграла свою группу на этом турнире. Узбекистан набрал 9 очков, отгрузив 10 мячей в ворота соперников.

Причем сборная по итогам всего первенства пропустила только дважды, тем не менее, выиграть чемпионат ей не удалось.

Неудача в игре с Ираном прервала серию из семи поединков кряду без поражений при пяти победах и двух ничьих, так что у гостей также неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом США, коэффициент на победу которых равен 1,31. Успех Узбекистана оценивается в 10,00, ничья — в 5,45.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

Еще один вариант ставки — США выиграют 1-й и 2-й таймы за 2,65, ведь хозяева выиграли три из четырех последних матчей.