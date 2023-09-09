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    Косово и Швейцария забьют три мяча на двоих

    Косово — Швейцария. Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 9 сентября 2023 года

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    Сборная Швейцарии
    9 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Косово сыграет против сборной Швейцарии. Игра начнется в 21:45 по мск. Косово — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 09 Сентября 2023 года
    Косово
  • Евро-2024. Квалификация. Группа I
    •  Косово 21:45 Швейцария Швейцария
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    Косово

    «Синие» уже успели провести четыре матча квалификации европейского первенства. Сначала «золотые мальчики» сыграли вничью с Израилем (1:1), затем не смогли одолеть Андорру (1:1), потом поделили очки с Румынией (0:0) и наконец сенсационно уступили Беларуси (1:2).

    В итоге в настоящий момент в активе национальной команды Косово три очка по итогам четырех матчей. Косовары расположились на пятой позиции в турнирной таблице. Они на целых десять пунктов отстают от лидирующей Швейцарии. Безусловно, шансов на выход на Евро-2024 у команды крайне мало.

    Коэффициенты матча Косово — Швейцария

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    В прошлом году Косово также принимало участие в Лиге наций. Команда участвовала в Лиге С, а ее соперниками были сборные Греции, Северной Ирландии и Кипра.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Подопечные Приможа Глихи смогли стать вторыми в своей группе и остались в Лиге С. Они набрали девять очков в шести поединках и пропустили вперед только Грецию, которая набрала целых пятнадцать пунктов.

    Швейцария

    Швейцарцы отлично стартовали в отборе на чемпионат Европы. «Нати» успели переиграть Швейцарию (5:0), Израиль (3:0) и Андорру (2:1), а также сыграли вничью с Румынией (2:2). В итоге команда имеет в своем активе десять очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую Румынию на два пункта.

    Перед этим «красные крестоносцы» принимали участие в чемпионате мира в Катаре. Национальная команда Швейцарии в своей группе смогла победить Камерун (1:0) и Сербию (3:2), но потерпела поражение от Бразилии (0:1).

    Сборная Швейцарии набрала шесть очков и стала второй в своей группе, пробившись в плей-офф. Там Швейцария сразилась с Португалией, однако без шансов проиграла ей, пропустив шесть мячей, а забив только один.

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    • В Лиге А Лиги наций подопечные Мурата Якина в прошлом году заняли третье место в своей группе. Они набрали девять очков в шести матчах и пропустили вперед Испанию (11) и Португалию (10), сумев опередить только Чехию (4).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швейцарии предлагают поставить за 1.70.

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    На викторию Косово дают 5.90, ничья оценена в 4.00.

    Наши прогноз и ставка — победа Швейцарии.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

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    Косово — Швейцария: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 09.09.2023. Прогнозы на футбол. Косово и Швейцария забьют три мяча на двоих
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